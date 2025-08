Zagueiro deixa o Remo e reforça o Amazonas na reta final da Série B

O zagueiro argentino Alexis Alvariño está de volta ao Amazonas. Conhecido da torcida da Onça-Pintada, o defensor de 24 anos retorna ao clube após passagem pelo Remo, onde teve poucas oportunidades ao longo da atual temporada da Série B. A informação foi inicialmente publicada pelo portal GE e confirmada por O Liberal.

Cria das categorias de base do Boca Juniors, Alvariño reencontra o Amazonas menos de um ano após integrar a campanha do time na Série B de 2023, quando entrou em campo 40 vezes e marcou dois gols. À época, o clube encerrou a competição na 13ª colocação.

No Remo, o cenário foi diferente. Contratado como reforço para 2024, Alvariño disputou apenas 14 partidas e, em boa parte dos jogos, permaneceu no banco de reservas. Com espaço reduzido, o zagueiro optou pela rescisão e agora reforça o time amazonense na luta contra o rebaixamento.

Alvariño chegou com moral, mas não rendeu (Ascom Remo)

O Amazonas ocupa atualmente a lanterna da Série B, com 20 pontos conquistados em 20 rodadas. A próxima missão da equipe será fora de casa: na sexta-feira (9), contra a Ferroviária, às 19h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com passagens também pelo Guarani, onde atuou por empréstimo em 2022 e 2023 — somando 27 partidas e uma assistência —, o defensor tenta reencontrar o bom momento que viveu em sua primeira passagem por Manaus.