Caio Vinícius fala sobre oscilação do Remo nos últimos jogos: 'Normal'

O volante Caio Vinícius classificou como “normal” a oscilação vívida pelo Remo nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (5), antes do treino no Baenão, o jogador percebeu o sentimento de frustração após os dois últimos jogos, mas fez questão de destacar o equilíbrio da competição e a importância de manter o foco para voltar a vencer.

"Esse momento de oscilação igual ao que estamos tendo agora era esperado. É claro que ninguém quer passar por isso, mas era esperado, outras vezes também teve", afirmou.

O Remo vem de dois resultados com gosto amargo. No empate em 1 a 1 com o Goiás, fora de casa, a equipe venceu até os acréscimos do segundo tempo, quando sofreu o gol. Depois, foi derrotado por 2 a 0 pela Ferroviária, no Mangueirão. Mesmo assim, o tempo ainda ocupa a quinta colocação e segue colado no G-4, com a meta clara de não se afastar do grupo de acesso.

"Nós viemos de dois jogos com sentimento amargo. Claro que contra o Goiás, aquele empate da forma que foi, nos deixou chateados, porque pensamos sair vitoriosos. Mas somamos ponto contra o líder, foi muito importante", disse Caio.

O volante, que começou uma temporada como titular, ficou afastado por lesão e agora busca recuperar o ritmo de jogo. Desde que voltou, nem sempre foi titular com António Oliveira, mas mantém a confiança na força do elenco azulino.

"Estamos no caminho certo, brigando pelas primeiras colocações e cada vez mais consolidando nosso grupo. Precisamos emplacar duas, três vitórias consecutivas. Estamos trabalhando pra que esse momento chegue e possamos consolidar nossa permanência no G-4", projetou.

No próximo sábado (9), o Leão enfrenta o América-MG, às 18h, na Arena Independência. O adversário vive crise na competição: está em 16º lugar, na porta da zona de rebaixamento, e demitiu o técnico Enderson Moreira após derrota para o Botafogo-SP.

A partida é vista como oportunidade para o Remo reencontrar o caminho das vitórias e se firmar na briga pelo acesso. Para isso, Caio reforçou o pedido de apoio da torcida.

"Sabemos da expectativa que foi criada e com certeza nós também estamos dentro disso para que o Remo volte à elite do futebol brasileiro. Tem tudo pra dar certo. Acho que o torcedor não pode deixar de acreditar", concluiu.