Em crise e de mal com a torcida, América-MG oferece ingressos grátis para jogo contra o Remo

O América-MG decidiu apostar em sua torcida para tentar vencer o Remo no próximo sábado (9), na Arena Independência. Em meio a uma fase delicada no campeonato, o clube mineiro anunciou que a entrada para o confronto contra o Leão será gratuita. A medida visa atrair o torcedor americano, que anda desconfiado com um time que atravessa um jejum de seis jogos sem vitória, na luta contra o rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Atualmente em 16º lugar, o América é o primeiro time fora da zona da degola, situação bem distante da expectativa traçada no início da temporada, que mais uma vez previa brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro. A derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, na última rodada, foi o estopim para a saída do técnico Enderson Moreira. O clube ainda não anunciou um substituto definitivo.

VEJA MAIS

Diante do momento de instabilidade, a diretoria buscou uma forma de reconectar o time com a torcida, que tem se mostrado desanimada e pouco presente nas arquibancadas. O chamado foi feito pelas redes sociais do clube, com direito a apelo direto.

“Neste sábado (9), às 16h, o Coelhão entra em campo na Arena Independência, e todo apoio será importante e fará toda diferença! Por isso, o Coelhão tá fazendo a convocação e na partida contra o Remo a entrada será gratuita. Isso mesmo, ingresso na faixa!”, anunciou o clube em suas redes sociais.

Para ter acesso ao estádio, os torcedores precisam se cadastrar gratuitamente como sócio na categoria “Bala” e realizar o reconhecimento facial, exigência para o ingresso. O procedimento é simples e pode ser feito online, informou o clube.