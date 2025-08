Adversário do Remo na 21ª rodada, América-MG tem a pior defesa da Série B; confira

O jogo deste sábado (9), no Estádio Independência, entre América-MG e Remo, pela 21ª rodada da Série B, coloca frente a frente dois adversários em situações distintas, mas igualmente pressionados pela fase delicada que atravessam. Enquanto o Remo viu sua posição entre os líderes escorrer pelas mãos jogo após jogo, o Coelho tenta conter a enxurrada de gols sofridos, que o colocam hoje como a defesa mais vazada da competição.

Os números defensivos do clube mineiro são preocupantes: em 20 partidas, o time sofreu nada menos que 28 gols — uma média de 1,4 por jogo. A situação só não é pior porque o ataque tem conseguido compensar, com 21 gols marcados, resultando em um saldo negativo de sete gols.

E ainda há quem esteja em situação mais delicada. O Botafogo-SP, por exemplo, também levou 28 gols, mas marcou apenas 14, acumulando o pior saldo de gols da Série B: -14. Hoje, o América-MG ocupa a 16ª posição, com 21 pontos, fora da zona de rebaixamento. Mas um detalhe acende o sinal de alerta: três equipes do Z4 — entre elas o Paysandu — também somam 21 pontos.

O que separa o América do Z4 é o número de vitórias. O time mineiro tem 6, contra 5 do Volta Redonda e do Botafogo-SP, e 4 do Paysandu, atual 19º colocado. Ou seja, a partida deste sábado é de extrema importância para um time que não vai bem — nem dentro de campo, nem nos bastidores.

Após o tropeço contra o Botafogo-SP, o técnico Enderson Moreira deixou o cargo. Um dia depois, foi a vez de Fred Cascardo ser demitido. Para o seu lugar, Paulo Assis retornou, enquanto o elenco segue à espera de um novo treinador.