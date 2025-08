Remo lança novo uniforme 3 com inspiração nos anos 90

O Clube do Remo apresentou nesta terça-feira (5) o seu novo uniforme 3 para a temporada 2025. Com design retrô, a camisa faz parte da “Coleção Anos 90”, desenvolvida pela fornecedora de material esportivo Volt Sport, e será usada em jogos comemorativos.

O modelo é predominantemente azul-marinho, com gola em “V” branca e detalhes pretos nos ombros. As mangas trazem filetes brancos, enquanto o tecido apresenta grafismos geométricos em relevo, remetendo ao estilo visual das camisas da década de 1990. O escudo do clube aparece bordado no lado esquerdo do peito.

Além do uso dentro de campo, a peça também será comercializada como item de vestuário casual. A camisa faz parte de uma coleção nacional lançada simultaneamente por outros clubes parceiros da marca.

Camisa nova do Leão

O novo uniforme estará disponível em versões masculina, feminina, plus size e infantil. As vendas começam pelo site da fornecedora e em lojas físicas, com preços a partir de R$ 299,99.