'Foi um conjunto de erros', diz Nathan Santos sobre derrota do Remo para a Ferroviária

O lateral-esquerdo Nathan Santos avaliou nesta quarta-feira (6) a derrota do Remo para a Ferroviária, pela abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o jogador comentou o lance que originou o primeiro gol adversário e reconheceu falha coletiva do setor defensivo.

“Acho que foi meio que uma displicência da gente na parte defensiva. Todo mundo achou que a bola iria sair, foi uma bola rápida. Acabou que a gente foi reagir depois e acabou sendo tarde. Foi erro de todos, foi um conjunto de erros”, disse.

Nathan também analisou a atuação azulina no jogo passado e destacou a necessidade de virar a chave para buscar pontos fora de casa. “É pegar as coisas boas que fizemos no jogo e por em prática agora no treino, ver o que o professor tem pra falar e virar a chave, ir pro próximo jogo e fazer os três pontos”, afirmou.

O jogador também reconheceu a importância de o time emplacar uma sequência positiva na competição. “O que a gente mais quer aqui é uma sequência de vitórias. Sabemos das dificuldades da Série B, mas precisamos voltar a ganhar para subir na tabela e ficar bem”, completou.

Próximo adversário azulino é o América-MG

O próximo compromisso do Remo será neste sábado (9), às 16h, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Sobre o duelo, o lateral disse que espera equilíbrio. “É um adversário forte, conhecemos, mas sabemos da nossa qualidade. Vai ser um grande jogo e que vença o melhor”, declarou.

A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no canal do YouTube de O Liberal e na rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)