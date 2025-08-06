'Foi um conjunto de erros', diz Nathan Santos sobre derrota do Remo para a Ferroviária Lateral comentou falha no primeiro gol, avaliou último jogo e projetou confronto contra o América-MG, no sábado (9) Iury Costa 06.08.25 15h34 Nathan avaliou a atuação do time na última rodada. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O lateral-esquerdo Nathan Santos avaliou nesta quarta-feira (6) a derrota do Remo para a Ferroviária, pela abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o jogador comentou o lance que originou o primeiro gol adversário e reconheceu falha coletiva do setor defensivo. “Acho que foi meio que uma displicência da gente na parte defensiva. Todo mundo achou que a bola iria sair, foi uma bola rápida. Acabou que a gente foi reagir depois e acabou sendo tarde. Foi erro de todos, foi um conjunto de erros”, disse. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nathan também analisou a atuação azulina no jogo passado e destacou a necessidade de virar a chave para buscar pontos fora de casa. “É pegar as coisas boas que fizemos no jogo e por em prática agora no treino, ver o que o professor tem pra falar e virar a chave, ir pro próximo jogo e fazer os três pontos”, afirmou. O jogador também reconheceu a importância de o time emplacar uma sequência positiva na competição. “O que a gente mais quer aqui é uma sequência de vitórias. Sabemos das dificuldades da Série B, mas precisamos voltar a ganhar para subir na tabela e ficar bem”, completou. VEJA MAIS Remo confirma empréstimo do zagueiro Ivan Alvariño para adversário na Série B Jogador atuou apenas em 14 partidas pelo Leão Azul Remo anuncia a contratação do atacante Nicolás como novo reforço para a Série B Jogador é natural do Uruguai e atuava no Montevideo Wanderers Próximo adversário azulino é o América-MG O próximo compromisso do Remo será neste sábado (9), às 16h, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Sobre o duelo, o lateral disse que espera equilíbrio. “É um adversário forte, conhecemos, mas sabemos da nossa qualidade. Vai ser um grande jogo e que vença o melhor”, declarou. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no canal do YouTube de O Liberal e na rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 REFORÇO Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG 07.08.25 18h28 Futebol Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais 06.08.25 16h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45