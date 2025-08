Remo confirma empréstimo do zagueiro Ivan Alvariño para adversário na Série B

O Remo confirmou o empréstimo do zagueiro Ivan Alvariño para o Amazonas-AM. O time azulino anunciou a transferência na manhã desta quarta-feira (6). Com isso, o argentino retorna à Onça-Pintada, clube que defendeu em 2024, após cerca de nove meses.

Alvariño chegou ao Remo no início de 2025, após o término do contrato com o Amazonas. Diferentemente da passagem pelo clube manauara, o argentino teve pouco espaço na equipe azulina: foram apenas 14 partidas e, em boa parte dos jogos, permaneceu no banco de reservas. Apesar disso, conquistou o título do Parazão deste ano.

Sem espaço no elenco, o clube optou pelo empréstimo do atleta. Por meio de nota, o Leão Azul desejou "sucesso nessa nova etapa profissional" ao zagueiro.

Alvariño chegou ao futebol brasileiro por meio de empréstimo do Boca Juniors — onde iniciou a carreira na Argentina — para o Guarani-SP, clube que defendeu entre 2022 e 2023. Aos 24 anos, o defensor reencontra a Onça-Pintada menos de um ano após deixar a equipe. Com a camisa aurinegra, participou da campanha da Série B do ano passado, atuando em 40 partidas e marcando dois gols.

Atualmente, o Amazonas busca uma reação no campeonato para escapar do rebaixamento. A equipe ocupa a última posição da tabela, com apenas 20 pontos. O próximo compromisso será fora de casa, na sexta-feira (9), contra a Ferroviária-SP, às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara.