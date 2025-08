UEPA e UFPA se enfrentam no “Desafio da Amizade” de futsal em Belém

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) promove, no dia 7 de agosto, o “Desafio da Amizade”, evento esportivo universitário que reunirá seleções e atléticas de futsal em Belém. A programação será realizada no ginásio da Escola Superior de Educação Física da UEPA, a partir das 19h.

No torneio, a seleção da UEPA enfrentará a seleção da Universidade Federal do Pará (UFPA). Além disso, haverá os duelos entre as atléticas da casa, Botos x Búfalos, com partidas nas categorias masculina e feminina.

A entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão destinados à comunidade indígena Di Kokóina, localizada no distrito de Outeiro. A entrega está marcada para 9 de agosto, durante a ação “UEPA na Comunidade”, que levará serviços de saúde e atividades educativas ao local.

Como parte da programação, a UEPA também firmou parceria com a Federação Paraense de Futsal (Fefuspa) para sediar a abertura do Campeonato Paraense de Futsal das Categorias de Base. Os jogos acontecem nos dias 6 e 7 de agosto, a partir das 13h, no mesmo ginásio. A entrada também será a doação de 1 kg de alimento.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)