Corrida do Círio 2025 terá desafio inédito com provas em dois dias; inscrições já estão abertas

A 40ª edição da Corrida do Círio vai marcar a história da maior prova de rua da Amazônia com um formato inédito. Em 2025, os corredores terão a oportunidade de participar de um desafio que coloca à prova o preparo físico e a superação pessoal: enfrentar dois percursos em dois dias consecutivos.

VEJA MAIS

Batizado de Desafio da Corrida do Círio, o novo formato permite que atletas participem tanto dos 5 km no sábado, dia 25 de outubro, quanto dos 10 km no domingo, 26. Quem topar completar o combo recebe uma medalha especial — além da sensação de ter vencido não apenas uma, mas duas provas seguidas.

As inscrições para a edição histórica já estão abertas e vão até o dia 14 de outubro (ou enquanto houver vagas), exclusivamente pelo site do evento (clique aqui e seja direcionado). Os valores variam conforme o lote: o primeiro custa R$ 99, o segundo R$ 109 e o terceiro R$ 129. O pagamento pode ser feito via PIX ou cartão de crédito.

Além do Desafio, a Corrida do Círio também contará com suas provas tradicionais: os 5 km no sábado e os 10 km no domingo, ambas com largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém. A novidade da divisão por dias pretende ampliar a participação do público e oferecer mais conforto aos atletas.

Programação

No mesmo sábado da prova de 5 km, a programação inclui ainda a Corridinha do Círio, voltada ao público infanto-juvenil. As informações sobre as inscrições para essa modalidade serão divulgadas em breve.

Organizada pela TV Liberal, com apoio técnico da Chip Belém e supervisão da Federação Paraense de Atletismo, a Corrida do Círio é oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo. A edição de 2025 conta com patrocínio da Resolve Energia Solar e da Selfit Academias.

A expectativa é de que a ampliação para dois dias de evento torne a prova ainda mais simbólica. “Queremos reforçar o sentimento de pertencimento e celebração com o nosso povo”, afirma Nathalia Freitas, supervisora de ativações e eventos da TV Liberal.

Para quem está em busca de novos desafios — ou de uma forma especial de homenagear o Círio correndo —, a largada já começou.