VÍDEO: Corredora mostra olho roxo após agressão por homem desconhecido no Ibirapuera

Uma atleta de corrida amadora, identificada como Gleice Koyama, ficou com o olho roxo após uma agressão sofrida por um outro corredor desconhecido. Ela foi acertada com a mão fechada durante um treino no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O agressor foi embora sem prestar socorro e continuou o treino normalmente.

“Eu levei um soco. E foi correndo no Ibirapuera. Explicando resumidamente, eu estava correndo, assim, normal. Aí, do nada, do outro lado, o cara saiu sentido contrário, numa velocidade muito rápida mesmo, esbarrou em mim e, nisso, ele pegou aqui em cheio [com um soco] no meu olho direito”, detalhou no vídeo.

Os relatos de agressões sofridas por mulheres durante treinos de corrida no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, têm crescido. Testemunhos de mulheres na internet se disseminam e a violência ocorre, segundo as vítimas, quando homens agem de forma intolerante e agressiva pelo simples fato de algumas das mulheres correrem mais lentamente ou, ainda, “estarem no caminho".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com