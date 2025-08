Corredor de chinelo e embriagado rouba a cena em prova de rua no Pará

Um vídeo viralizou nas redes sociais após uma corrida de rua realizada em Garrafão do Norte, interior do Pará. O protagonista é Isaque, um homem visivelmente embriagado que, calçando chinelos e sem estar inscrito oficialmente, resolveu participar da prova.

Logo na largada, Isaque saiu em disparada e chegou a liderar a competição, mesmo sem preparo físico ou vestimenta adequada. Contra todas as expectativas, ele conseguiu completar os 8 km do percurso — e ainda saiu com uma medalha de participação.

Apesar de não ser o vencedor oficial da corrida, Isaque conquistou o público com espontaneidade e virou sensação online, arrancando risos e aplausos de quem acompanhou a cena.