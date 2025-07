No Pará, 60,87% dos participantes do Enem 2025 são do sexo feminino, segundo o Painel Enem 2025

Quase 5 milhões de inscrições, em todo o Brasil, foram confirmadas na edição deste ano do Enem 2025. No Pará, o total é de 335.849 inscrições, sendo 289.391 confirmadas. Dessa quantia, 60,87% dos participantes são do sexo feminino, o que equivale a 176.157 inscrições. Os dados constam no Painel Enem 2025, divulgado nesta quarta-feira (30), pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A plataforma interativa apresenta recortes desde o número de inscrições por município e região, até critérios de gênero, cor/raça e faixa etária. A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) conta com 4.811.338 inscrições confirmadas, sendo que 1.811.524 são de alunos concluintes do ensino médio.

No Pará, 83.618 dos estudantes participantes estão cursando a última série do ensino médio. O número de inscrições gratuitas no estado é de 217.173, já as pagantes totalizam 72.219. Os dados dos estudantes concluintes do Ensino Médio na Rede Pública são estimados com base no Sistema Gestão Presente / MEC.

Entre os municípios com a maior quantia de inscrições confirmadas, estão: Belém (1º), com 69.647, Ananindeua (2º), com 22.183 e Santarém (3º) com 17.974. Marabá aparece em 4º lugar, com 11.618 e Castanhal em 5º, com 8.711.

Já os municípios com o menor número de inscrições confirmadas são Jacareacanga (279), Chaves (283) e Floresta do Araguaia (293). Belém lidera entre os municípios com maior número de concluintes do Ensino Médio participando do Enem, com 15.258, seguidos por Ananindeua, com 5.264 e Santarém com 4.859. Marabá conta com 3.530 e Castanhal com 2.674.

Confira as inscrições totais* em 10 municípios do Pará

Belém - 82.478

Ananindeua - 26.415

Santarém - 20.754

Marabá - 13.728

Castanhal - 10.040

Parauapebas - 9.091

Cametá - 8.748

Abaetetuba - 8.281

Altamira - 6.432

Bragança - 6.054



*Confirmadas e não confirmadas

Participantes do sexo feminino lideram as inscrições

No Pará, um total de 176.157 participantes do sexo feminino estão inscritas na edição do Enem deste ano, o que equivale a 60,87% das inscrições. Já do sexo masculino, são 113.235, 39,13% dos inscritos do estado.

Em relação à etnia, segundo dados do Painel Enem 2025, no Pará, 144.845 não pagantes e 40.978 pagantes são da etnia Parda. 36.532 não pagantes e 21.857 pagantes são da etnia branca. 27.947 não pagantes e 6.974 pagantes são da etnia preta. 3.497 não pagantes e 1.108 pagantes são da etnia amarela. 2.548 não pagantes e 931 pagantes são não declarados. 1.804 não pagantes e 371 pagantes são indígenas. Os dados equivalem aos sexos masculino e feminino na região.

As informações disponibilizadas no painel Enem 2025 pelo Inep servem como base para a sociedade; organizações da sociedade civil; gestores educacionais; pesquisadores e imprensa, no sentido de promover a transparência a respeito do exame. A população pode acessar a ferramenta por meio do site oficial.

Provas

A aplicação das provas do Enem está marcada para os dias 9 e 16 de novembro. Três municípios do Pará terão agenda de aplicação de prova diferenciada. Belém, Ananindeua e Marituba farão, excepcionalmente, a aplicação nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

A medida visa atender melhor os estudantes dessas localidades, em razão dos impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá no estado no período da aplicação do exame em âmbito nacional.

