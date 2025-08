Remo estreia com vitórias no masculino e no feminino pela Superliga C de vôlei

As equipes masculina e feminina de vôlei do Clube do Remo começaram com o pé direito na Superliga C, equivalente à terceira divisão nacional da modalidade. Em suas respectivas estreias na competição, ambas garantiram vitórias importantes e seguem na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.

O time feminino venceu por 3 sets a 2 o Nilton Lins (AM) no último domingo (3), em Porto Velho (RO). A partida marcou a estreia da equipe na Superliga C e foi decidida num emocionante tie-break. A equipe azulina é formada, em sua maioria, por atletas da base com menos de 18 anos, o que ainda engrandece mais o feito.

Já a equipe masculina entrou em quadra em Rio Branco (AC) e superou o Iate Clube (RR) com vitória incontestável por 3 sets a 0. O torneio masculino segue até o dia 6 de agosto e reúne nove clubes. O Remo ainda enfrenta ACV (RO), AVV (RO), GAS (RR), MM Acre (AC), Náutico Roraima (RR), Nilton Lins (AM) e Vôlei Orgulho (RO).

A Superliga C é a terceira divisão do voleibol nacional e tem caráter classificatório para a Superliga B. A competição é regionalizada e reúne equipes de várias partes do País.