O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão

Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos

O Liberal
fonte

Paraense [de vermelho] perdeu por decisão dos juízes (Reprodução / Instagram / UFC Brasil)

Quarta colocada do ranking do peso-palha (até 52 kg), a paraense Amanda Lemos perdeu para a estadunidense Tatiana Suarez neste sábado (13), no Noche UFC, em San Antonio, nos Estados Unidos. A derrota veio por pontos, após três rounds duros. Com o resultado, "Amandinha" deixa escapar a chance de disputar novamente o cinturão da categoria.

Amanda é natural de Belém e está no UFC desde 2017. Ela já teve a chance de disputar o cinturão da categoria em 2023, quando enfrentou Weili Zhang, mas perdeu por decisão unânime dos juízes. A paraense tem um cartel positivo, com 15 vitórias, cinco derrotas e um empate.

A luta

Especialista na luta em pé, Amanda Lemos tinha a estratégia de buscar o nocaute. Já a adversária é uma wrestler nata e buscou a luta agarrada logo nos primeiros segundos de combate. No entanto, a paraense resistiu e conseguiu retornar para o centro do octógono. Com isso, voltou agressiva, soltando socos e chutes contra Tatiana, que, em uma dessas tentativas, viu a oportunidade de agarrar as pernas da brasileira e jogá-la novamente para baixo. Assim, a norte-americana conseguiu fechar o round por cima de Lemos.

Na sequência, Amanda voltou mais ativa, apostando novamente nos chutes. Suarez retomou sua estratégia inicial e levou a luta para o solo mais uma vez e depois para a grade, onde Lemos ainda tentou uma finalização nos segundos finais do segundo round; no entanto, não teve tempo para concluir.

No último assalto, a paraense iniciou com socos e chutes contra Suarez, que não queria trocar com Amanda. Com isso, a estadunidense levou Lemos para a grade para esfriar o combate. Já na reta final, a lutadora de Belém buscou novamente o nocaute e golpeou a adversária, que balançou, mas foi salva pelo gongo.

No final dos três rounds, os juízes viram vantagem de Tatiana Suarez e deram vitória por decisão unânime para a estadunidense.

Suarez é a segunda colocada do ranking do peso-palha feminino e deve encarar a vencedora do combate entre Mackenzie Dern e Virna Jandiroba para tentar disputar, novamente, o título da categoria. A lutadora tem um cartel com 11 triunfos e apenas uma derrota, justamente para a campeã Weili Zhang.

