Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC

Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário.

Estadão Conteúdo
fonte

Com o triunfo, Alex Pereira não apenas recuperou o cinturão dos meio-pesados, mas também levou o bônus de "Performance da Noite" do UFC 320. (Imagem: Instagram/ @ufccanada)

Alex Poatan precisou de pouco mais de um minuto para transformar a promessa de revanche em espetáculo. Diante de Magomed Ankalaev, o brasileiro retomou o cinturão dos meio-pesados com um nocaute fulminante logo no primeiro round, na luta principal do UFC 320, neste sábado, em Las Vegas.

Desde o início, Poatan mostrou que não pretendia deixar o resultado nas mãos dos juízes. Avançou com jabs e diretos precisos, encurralando o russo contra a grade. Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário.

A pressão deu resultado rapidamente. Um direto de direita levou Ankalaev ao solo e, no chão, o brasileiro completou o serviço com uma sequência brutal de cotoveladas até o árbitro interromper o combate, decretando o nocaute técnico em apenas 80 segundos de luta - e uma resposta contundente à derrota sofrida no último encontro entre os dois.

"A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança. Eu estava preparado neste momento. Eu disse a todo mundo e ninguém acreditou: eu não estava em condições e agora eu estou. Não me surpreendeu, eu tinha isso desde a primeira luta. Eu não sou de dar desculpas, mas eu disse pra todo mundo: eu não estava bem. Hoje estou bem, e provei pra todo mundo", disse o brasileiro ainda no octógono.

Com o triunfo, Alex Pereira não apenas recuperou o cinturão dos meio-pesados, mas também levou o bônus de "Performance da Noite" do UFC 320. O paulista chegou a seis vitórias em oito lutas por título e reafirmou sua posição entre as maiores estrelas do MMA mundial.

Confira abaixo todos os resultados do UFC 320:

Alex "Poatan" venceu Magomed Ankalaev via nocaute técnico no primeiro round Merab Dvalishvili venceu Cory Sandhagen via decisão unânime Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. via nocaute no terceiro round Youssef Zalal venceu Josh Emmett via finalização no primeiro round Joe Pyfer venceu Abus Magomedov via finalização no segundo round Ateba Gautier venceu Treston Vines via nocaute técnico no primeiro round Daniel "Willycat" venceu Joo Sang Yoo via nocaute técnico no segundo round Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix via decisão dividida Edmen Shahbazyan venceu André "Sergipano" via nocaute técnico no primeiro round Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime

