Após confusão em ringue, Popó anuncia aposentadoria do boxe: 'Foi vergonhoso'

O pugilista Acelino "Popó" Freitas anunciou, na noite desta segunda-feira (6/10), sua aposentadoria do boxe. O comunicado foi feito durante coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, realizada em São Paulo. Aos 50 anos, Popó chorou ao justificar a decisão, tomada após uma carreira de mais de 30 anos e marcada por títulos mundiais.

O estopim, segundo ele, foi a briga generalizada após a luta com Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, ocorrida no final de setembro. O lutador classificou o episódio como uma das maiores humilhações da carreira e afirmou ter sido agredido fora do combate.

"Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim passar pelo que eu passei em cima daquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer. Não pelo dinheiro, não preciso do dinheiro. Passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco, foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", disse o atleta.

Popó relatou que nunca havia deixado uma luta machucado e afirmou ter sido atacado depois que o combate já havia sido encerrado. "Eu saí machucado, porque o cara me agrediu fora da luta, e hoje eu penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Fiquei com uma vergonha tão grande que paro de lutar boxe", afirmou, visivelmente emocionado.

O atleta também destacou que não precisa mais provar nada para ninguém. “Foram sete campeonatos mundiais, fui supercampeão do mundo. Tenho 50 anos, netos para curtir e uma vida para aproveitar. Não tenho por que me expor mais como aconteceu naquela luta”, completou.

O incidente aconteceu logo após a luta principal, quando Wanderlei Silva foi desclassificado por faltas consecutivas contra o tetracampeão mundial Popó. A confusão se intensificou no ringue, com troca de socos entre membros das equipes e terminou com Wanderlei sendo nocauteado.

Consequências médicas

Após o episódio, Wanderlei Silva foi hospitalizado com cortes e dores no rosto, realizando exames para descartar complicações graves. Popó também precisou de atendimento, após sofrer fratura na mão, algo inédito em seus 35 anos de carreira. Ele passou por cirurgia na segunda-feira (29).

Wanderlei publicou vídeo nas redes sociais dizendo ter sido “covardemente agredido” e não descartou ações na Justiça. Advogados confirmaram que medidas legais estão sendo avaliadas.

Popó, por sua vez, acusou Fabrício Werdum, treinador de Wanderlei, de “covardia” durante a confusão.