Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão

O Parazão está chegando e uma fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida

Fábio Will
fonte

Agnaldo de Jesus até hoje é parado nas ruas e chamado de "Seu Boneco" pelo torcedor azulino (Reprodução / O Liberal - Divulgação)

O Campeonato Paraense de futebol começa nesta semana e, com ele, algumas curiosidades que só quem acompanha a competição conhece. Nesse período do centenário Parazão, muitos jogadores ficaram marcados por suas jogadas, gols e lances que o torcedor guarda na memória com carinho, mas também muitos deles são lembrados por apelidos e nomes curiosos.

A equipe de O Liberal relembrou alguns jogadores que tinham nomes e apelidos que ficaram marcados. A lista vai desde o goleiro com apelido de apresentadora de programa infantil até atacante com nome de fruta e pássaro. Um dos mais marcantes é o do ex-jogador Agnaldo de Jesus, que defendeu as camisas do Remo e do Paysandu. Até hoje ele é lembrado pelo personagem “Seu Boneco”, da “Escolinha do Professor Raimundo”. Seu Boneco virou sobrenome, e sempre alguém fala do ex-jogador relembrando o personagem.

image Agnaldo de Jesus virou "Agnaldo Seu Boneco" para o torcedor do Remo (Reprodução / O Liberal - Divulgação)

Mas um jogador conseguiu ser goleador vestindo azul-marinho e azul-celeste, tendo dois apelidos, um para cada clube. O atacante Edil, revelado pelo Paysandu, é uma figura marcante no futebol paraense e do Parazão. Goleador, Edil é lembrado pelas duas torcidas, mas com apelidos diferentes.

No Paysandu, Edil é conhecido como “Highlander”, já que comemorava seus gols simulando uma espada e imitando o personagem “Highlander – O Guerreiro Imortal”, em que ele matava seus inimigos com uma espada.

image Edil vestindo a camisa do Paysandu (Arquivo pessoal)

Já defendendo o Remo, Edil ganhou a alcunha de “Braddock”, pois comemorava seus gols simulando tiros, em alusão ao filme “Braddock – O Super Comando”. Nas duas fases, tanto no Remo quanto no Paysandu, Edil simulava as cenas dos filmes e contava com a ajuda de seus companheiros, que, por muitas vezes, foram “decapitados” pela espada do Highlander ou “alvejados” pela metralhadora do Braddock.

image Edil com a camisa do Remo (Arquivo pessoal)

Veja a lista com mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram por times no Parazão

Bironga

Ney Sorvetão

Ivair Negro-Gato

Tromba

André Barata

Ednison Meio Quilo

Souza Cara de Velha

Agnaldo Seu Boneco

Cristiano Tiririca

Daniel Papaléguas

Paulinho 47

Balão

Zé Augusto Terçado Voador

Landu

Edil Highlander e Braddock

Ednaldo Misturado

Thiago Bagagem

Claysson Rato

Serginho Xaropinho

Yago Pikachu

Bilau

Wagner Xuxa

Alan Taxista

Lecheva

Luiz Carlos Feiticeiro

Jackinha

Labilá

Flávio Caça-Rato

Ageu Sabiá

Marraquete

Jackie Cham

Daniel GTA

Luan Batoré

Ratinho

Torrô

Felipe Mamão

Ivan "O Terrível"

 

