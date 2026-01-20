Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e uma fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida Fábio Will 20.01.26 16h31 Agnaldo de Jesus até hoje é parado nas ruas e chamado de "Seu Boneco" pelo torcedor azulino (Reprodução / O Liberal - Divulgação) O Campeonato Paraense de futebol começa nesta semana e, com ele, algumas curiosidades que só quem acompanha a competição conhece. Nesse período do centenário Parazão, muitos jogadores ficaram marcados por suas jogadas, gols e lances que o torcedor guarda na memória com carinho, mas também muitos deles são lembrados por apelidos e nomes curiosos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe de O Liberal relembrou alguns jogadores que tinham nomes e apelidos que ficaram marcados. A lista vai desde o goleiro com apelido de apresentadora de programa infantil até atacante com nome de fruta e pássaro. Um dos mais marcantes é o do ex-jogador Agnaldo de Jesus, que defendeu as camisas do Remo e do Paysandu. Até hoje ele é lembrado pelo personagem “Seu Boneco”, da “Escolinha do Professor Raimundo”. Seu Boneco virou sobrenome, e sempre alguém fala do ex-jogador relembrando o personagem. Agnaldo de Jesus virou "Agnaldo Seu Boneco" para o torcedor do Remo (Reprodução / O Liberal - Divulgação) Mas um jogador conseguiu ser goleador vestindo azul-marinho e azul-celeste, tendo dois apelidos, um para cada clube. O atacante Edil, revelado pelo Paysandu, é uma figura marcante no futebol paraense e do Parazão. Goleador, Edil é lembrado pelas duas torcidas, mas com apelidos diferentes. VEJA MAIS Veja a lista com mais de 60 jogadores que já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu As famosas "travessias" no futebol paraense são mais comuns do que muitos pensam No dia do riso, confira jogadores de Remo e Paysandu que fizeram a alegria do torcedor; veja a lista A equipe de O Liberal selecionou 11 jogadores de cada clube que atuaram nos últimos 10 anos no futebol paraense No Paysandu, Edil é conhecido como “Highlander”, já que comemorava seus gols simulando uma espada e imitando o personagem “Highlander – O Guerreiro Imortal”, em que ele matava seus inimigos com uma espada. Edil vestindo a camisa do Paysandu (Arquivo pessoal) Já defendendo o Remo, Edil ganhou a alcunha de “Braddock”, pois comemorava seus gols simulando tiros, em alusão ao filme “Braddock – O Super Comando”. Nas duas fases, tanto no Remo quanto no Paysandu, Edil simulava as cenas dos filmes e contava com a ajuda de seus companheiros, que, por muitas vezes, foram “decapitados” pela espada do Highlander ou “alvejados” pela metralhadora do Braddock. Edil com a camisa do Remo (Arquivo pessoal) Veja a lista com mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram por times no Parazão Bironga Ney Sorvetão Ivair Negro-Gato Tromba André Barata Ednison Meio Quilo Souza Cara de Velha Agnaldo Seu Boneco Cristiano Tiririca Daniel Papaléguas Paulinho 47 Balão Zé Augusto Terçado Voador Landu Edil Highlander e Braddock Ednaldo Misturado Thiago Bagagem Claysson Rato Serginho Xaropinho Yago Pikachu Bilau Wagner Xuxa Alan Taxista Lecheva Luiz Carlos Feiticeiro Jackinha Labilá Flávio Caça-Rato Ageu Sabiá Marraquete Jackie Cham Daniel GTA Luan Batoré Ratinho Torrô Felipe Mamão Ivan "O Terrível" Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu parazão jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Esporte Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) 20.01.26 16h48 FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e uma fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 Série A saudita Al-Ahli x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.01.26 13h30 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45