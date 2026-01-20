Novorizontino impõe ao Palmeiras primeira goleada em 10 anos Estadão Conteúdo 20.01.26 23h12 O Palmeiras sofreu sua primeira derrota na temporada nesta terça-feira, 20, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O clube alviverde foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, seu maior revés nos últimos 10 anos. A última goleada sofrida pelo time da capital paulista havia ocorrido em 27 de março de 2016, quando o Água Santa surpreendeu e levou a melhor no confronto por 4 a 1, em Presidente Prudente. Mesmo após a dura derrota sofrida, o técnico Cuca, comandante da equipe na época, afirmou que os paulistas venceriam o Campeonato Brasileiro daquele ano, algo que se concretizou meses depois. De lá para cá, as piores derrotas do Palmeiras foram por três gols de diferença em placares de 3 a 0. Internacional (2022), Flamengo (2023), Fortaleza (2024) e LDU (2025) venceram o rival por esta diferença. Antes do revés desta terça, a maior derrota do alviverde havia sido a goleada para a Chapecoense em 2015, pelo Brasileirão, que terminou no placar de 5 a 1. O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 24, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo na Arena Crefisa Barueri. O clássico é válido pela quinta rodada do Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Novorizontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' 20.01.26 23h02 FUTEBOL Péssimas notícias! Arrascaeta e Filipe Luís têm lesões detectadas; uruguaio passará por cirurgia Dupla, possivelmente, não estará em condições de entrar em campo no jogo da volta contra o Grêmio, pelas semifinais da Libertadores. Informações foram passadas pelo Fla 03.10.19 15h48 City sofre três gols, vê Rodri ser expulso e se torna 1º time derrotado pelo Bodo/Glimt 20.01.26 17h13 Mais esportes Projeto abre inscrições para iniciação de ginástica artística para crianças Aulas serão gratuitas e focadas no treinamento de salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo. 30.01.25 12h18