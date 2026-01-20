Novorizontino impõe ao Palmeiras primeira goleada em 10 anos

O Palmeiras sofreu sua primeira derrota na temporada nesta terça-feira, 20, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O clube alviverde foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, seu maior revés nos últimos 10 anos.

A última goleada sofrida pelo time da capital paulista havia ocorrido em 27 de março de 2016, quando o Água Santa surpreendeu e levou a melhor no confronto por 4 a 1, em Presidente Prudente.

Mesmo após a dura derrota sofrida, o técnico Cuca, comandante da equipe na época, afirmou que os paulistas venceriam o Campeonato Brasileiro daquele ano, algo que se concretizou meses depois.

De lá para cá, as piores derrotas do Palmeiras foram por três gols de diferença em placares de 3 a 0. Internacional (2022), Flamengo (2023), Fortaleza (2024) e LDU (2025) venceram o rival por esta diferença.

Antes do revés desta terça, a maior derrota do alviverde havia sido a goleada para a Chapecoense em 2015, pelo Brasileirão, que terminou no placar de 5 a 1.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 24, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo na Arena Crefisa Barueri. O clássico é válido pela quinta rodada do Paulistão.