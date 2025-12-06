Newcastle x Burnley: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pela Premier League Newcastle e Burnley jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.12.25 11h00 O Newcastle soma 9 pontos a mais que o Burnely na Premier League (X/ @NUFC) Newcastle x Burnley disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo acontece às 12h (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Burnley ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Burnely é o vice-lanterna da Premier League e acumula 3 vitórias, 1 empate, 10 derrotas, 15 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pelo Campeonato Inglês. Já o Newcastle está em 12° lugar e soma 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado City x Sunderland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Premier League Manchester City e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Tottenham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/12) pela Premier League Tottenham e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Newcastle x Burnley: prováveis escalações Newcastle: Aaron Ramsdale, Valentino Livramento, Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall, Lewis Miley, Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes. Burnley: Martin Dubravka, Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman, Hannibal Mejbri, Josh Cullen, Florentino, Loum Tchaouna, Zian Flemming, Lyle Foster. FICHA TÉCNICA Newcastle x Burnley Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 12h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Newcastle Burnley jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão Mirassol e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.12.25 17h30 Futebol PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra 06.12.25 17h07 Campeonato Espanhol Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Athletic Bilbao e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.12.25 16h00 Campeonato Alemão Leipzig x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga RB Leipzig e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.12.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48