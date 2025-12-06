Newcastle x Burnley: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pela Premier League

Newcastle x Burnley disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo acontece às 12h (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Burnley ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Burnely é o vice-lanterna da Premier League e acumula 3 vitórias, 1 empate, 10 derrotas, 15 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pelo Campeonato Inglês.

Já o Newcastle está em 12° lugar e soma 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Newcastle x Burnley: prováveis escalações

Newcastle: Aaron Ramsdale, Valentino Livramento, Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall, Lewis Miley, Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes.

Burnley: Martin Dubravka, Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman, Hannibal Mejbri, Josh Cullen, Florentino, Loum Tchaouna, Zian Flemming, Lyle Foster.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Burnley

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 12h