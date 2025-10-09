Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B Ferroviária e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 09.10.25 18h00 A Chapecoense soma 11 pontos a mais que a Ferroviária na Série B (Rafael Bressan/ ACF) Ferroviária x Chapecoense disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Adhemar de Barros, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ferroviária x Chapecoense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense soma na Série B um total de 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 42 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já a Ferroviária acumula 36 pontos, 8 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Ferroviária x Chapecoense: prováveis escalações Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Thiago Lopes, Netinho e Fabrício Daniel; Zé Hugo e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira. Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Walter Clar; Jiménez, David, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. FICHA TÉCNICA Ferroviária x Chapecoense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Dr. Adhemar de Barros, em Araraquara (SP) Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chapecoense Ferroviária Campeonato Brasileiro Série B jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B Coritiba e Atlético-GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 09.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B Ferroviária e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 09.10.25 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Bielorrússia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17