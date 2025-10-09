Capa Jornal Amazônia
Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B

Ferroviária e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

A Chapecoense soma 11 pontos a mais que a Ferroviária na Série B (Rafael Bressan/ ACF)

Ferroviária x Chapecoense disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Adhemar de Barros, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ferroviária x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense soma na Série B um total de 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 42 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já a Ferroviária acumula 36 pontos, 8 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Ferroviária x Chapecoense: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Thiago Lopes, Netinho e Fabrício Daniel; Zé Hugo e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira.

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Walter Clar; Jiménez, David, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Chapecoense
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Dr. Adhemar de Barros, em Araraquara (SP)
Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 19h

