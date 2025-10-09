Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B

Coritiba x Atlético-GO disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba acumula na Série B 53 pontos, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Atlético-GO soma 45 pontos, 11 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Coritiba x Atlético (GO): prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Atlético: Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão (Kauan), Ronald e Robert; Federico Martíneza, Lelê e Yuri. Técnico: Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 19h30