Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B Coritiba e Atlético-GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 09.10.25 18h30 O Coritiba soma 8 pontos a mais que o Atlético GO na Série B (Divulgação/ Coritiba) Coritiba x Atlético-GO disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coritiba x Atlético GO ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Coritiba acumula na Série B 53 pontos, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético-GO soma 45 pontos, 11 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B Ferroviária e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Coritiba x Atlético (GO): prováveis escalações Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart. Atlético: Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão (Kauan), Ronald e Robert; Federico Martíneza, Lelê e Yuri. Técnico: Lacerda. FICHA TÉCNICA Coritiba x Atlético Goianiense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 19h30