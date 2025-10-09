Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B

Coritiba e Atlético-GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Coritiba soma 8 pontos a mais que o Atlético GO na Série B (Divulgação/ Coritiba)

Coritiba x Atlético-GO disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Coritiba x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba acumula na Série B 53 pontos, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Atlético-GO soma 45 pontos, 11 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B
Ferroviária e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Coritiba x Atlético (GO): prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Atlético: Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão (Kauan), Ronald e Robert; Federico Martíneza, Lelê e Yuri. Técnico: Lacerda.

FICHA TÉCNICA
Coritiba x Atlético Goianiense
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

coritiba

Atlético-GO

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B

Coritiba e Atlético-GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

09.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/10) pela Série B

Ferroviária e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

09.10.25 18h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Bielorrússia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.10.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4

A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando

09.10.25 7h07

MAIS PROBLEMA

Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista

A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros

08.10.25 22h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

09.10.25 7h00

Futebol

Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B

Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo

09.10.25 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda