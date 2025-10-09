Malta x Holanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Malta x Países Baixos disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Malta, em Ta' Qali. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Malta x Holanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Holanda lidera invicta o Grupo G das eliminatórias e soma um total de 3 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Malta está na lanterna do mesmo grupo, não obteve vitórias e acumula 2 empates, 3 derrotas, 1 gol marcado e 12 gols sofridos.

A Holanda goleou Malta por 8 a 0 durante a quarta rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Malta x Países Baixos: prováveis escalações

Malta: Henry Bonello; Gabriel Mentz, Enrico Pepe, Kurt Shaw e Ryan Camenzuli; Alexander Satariano, Brandon Paiber e Jodi Jones; Teddy Teuma, Joseph Mbong e Irvin Cardona. Técnico: Emilio De Leo.

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Ryan Gravenberch e Frenkie de Jong; Xavi Simon, Reijnders e Cody Gakpo; Donyell Malen. Técnico: Ronald Koeman.

FICHA TÉCNICA

Malta x Holanda

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Nacional de Malta, em Ta' Qali

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45