Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B

CRB e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O CRB soma 10 pontos a mais que a Ferroviária (Francisco Cedrim/ CRB)

CRB x Ferroviária disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir CRB x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB é o 9° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 36 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já a Ferroviária ocupa a 16° posição com 8 vitórias, 12 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

CRB x Ferroviária: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.

FICHA TÉCNICA
CRB x Ferroviária
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CRB

Ferroviária

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B

CRB e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

13.10.25 20h30

JOGO AMISTOSO

Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (13/10)

Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

13.10.25 19h00

Campeonato Brasileiro Série B

Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B

Volta Redonda e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

13.10.25 18h00

Série A argentina

Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino

Platense e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

CAMINHO PARA O ACESSO

Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso

Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B.

13.10.25 14h15

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda