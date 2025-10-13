CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B

CRB x Ferroviária disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB é o 9° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 36 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já a Ferroviária ocupa a 16° posição com 8 vitórias, 12 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

CRB x Ferroviária: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto.

FICHA TÉCNICA

CRB x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 21h30