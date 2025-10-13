CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B CRB e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 13.10.25 20h30 O CRB soma 10 pontos a mais que a Ferroviária (Francisco Cedrim/ CRB) CRB x Ferroviária disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir CRB x Ferroviária ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? CRB é o 9° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 36 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já a Ferroviária ocupa a 16° posição com 8 vitórias, 12 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira CRB x Ferroviária: prováveis escalações CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho, Albano e Thiago Lopes; Carlão e Vitor Barreto. FICHA TÉCNICA CRB x Ferroviária Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave CRB Ferroviária jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B CRB e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.10.25 20h30 JOGO AMISTOSO Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (13/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.10.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/10) pela Série B Volta Redonda e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.10.25 18h00 Série A argentina Platense x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pelo Argentino Platense e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 CAMINHO PARA O ACESSO Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B. 13.10.25 14h15 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00