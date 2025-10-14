Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 07h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Japão (Rafael Ribeiro/ CBF)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (14/10), incluem partidas amistosas, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 07h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Japão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Hungria pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso

  1. Japão x Brasil - 07h30 - TV Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay
  2. Noruega x Nova Zelândia - 13h - SporTV 2

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Paysandu x Remo - 19h30 - Disney+
  2. Chapecoense x Botafogo-SP - 19h30 - Disney+
  3. Athletico PR x Avaí - 21h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Seychelles x Gâmbia - 10h - FIFA+
  2. África do Sul x Ruanda - 13h - FIFA+
  3. Nigéria x Benin - 13h - FIFA+
  4. Guiné x Botsuana - 13h - FIFA+
  5. Somália x Moçambique - 13h - FIFA+
  6. Argélia x Uganda - 13h - FIFA+
  7. RD Congo x Sudão - 16h - FIFA+
  8. Senegal x Mauritânia - 16h - FIFA+
  9. Marrocos x Congo - 16h - FIFA+
  10. Gabão x Burundi - 16h - FIFA+
  11. Costa do Marfim x Quênia - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

  1. Catar x Emirados Árabes - 14h - Disney+
  2. Arábia Saudita x Iraque - 15h45 - ESPN 2 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Estônia x Moldávia - 13h - SporTV e Disney+
  2. Turquia x Geórgia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  3. Irlanda x Armênia - 15h45 - Disney+
  4. Andorra x Sérvia - 15h45 - Disney+
  5. Letônia x Inglaterra - 15h45 - SporTV 2 e Disney+
  6. Espanha x Bulgária - 15h45 - ESPN e Disney+
  7. Portugal x Hungria - 15h45 - SporTV e Disney+
  8. Itália x Israel - 15h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Japão x Brasil  terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay, às 07h30.

Onde assistir ao jogo de Letônia e Inglaterra; veja o horário

O jogo entre Letônia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Islândia e França; veja o horário

O jogo entre Espanha x Bulgária terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Portugal e Hungria; veja o horário

O jogo entre Portugal x Hungria terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 07h30 - Japão x Brasil - Amistoso

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Turquia x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Espanha x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Arábia Saudita x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

  1. 07h30 - Japão x Brasil - Amistoso
  2. 13h - Noruega x Nova Zelândia - Amistoso
  3. 13h - Estônia x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - Letônia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 15h45 - Portugal x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 13h - Estônia x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h - Catar x Emirados Árabes - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Irlanda x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - Andorra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 15h45 - Itália x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 15h45 - Letônia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 15h45 - Portugal x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - Turquia x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 15h45 - Espanha x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo
  10. 15h45 - Arábia Saudita x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo
  11. 19h30 - Paysandu x Remo - Série B do Brasileirão
  12. 19h30 - Chapecoense x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão
  13. 21h30 - Athletico PR x Avaí - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

