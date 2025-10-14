Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (14/10), incluem partidas amistosas, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 07h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Japão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Hungria pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso

Japão x Brasil - 07h30 - TV Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay Noruega x Nova Zelândia - 13h - SporTV 2

Campeonato Brasileiro Série B

Paysandu x Remo - 19h30 - Disney+ Chapecoense x Botafogo-SP - 19h30 - Disney+ Athletico PR x Avaí - 21h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Seychelles x Gâmbia - 10h - FIFA+ África do Sul x Ruanda - 13h - FIFA+ Nigéria x Benin - 13h - FIFA+ Guiné x Botsuana - 13h - FIFA+ Somália x Moçambique - 13h - FIFA+ Argélia x Uganda - 13h - FIFA+ RD Congo x Sudão - 16h - FIFA+ Senegal x Mauritânia - 16h - FIFA+ Marrocos x Congo - 16h - FIFA+ Gabão x Burundi - 16h - FIFA+ Costa do Marfim x Quênia - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

Catar x Emirados Árabes - 14h - Disney+ Arábia Saudita x Iraque - 15h45 - ESPN 2 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Estônia x Moldávia - 13h - SporTV e Disney+ Turquia x Geórgia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Irlanda x Armênia - 15h45 - Disney+ Andorra x Sérvia - 15h45 - Disney+ Letônia x Inglaterra - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Espanha x Bulgária - 15h45 - ESPN e Disney+ Portugal x Hungria - 15h45 - SporTV e Disney+ Itália x Israel - 15h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Japão x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay, às 07h30.

Onde assistir ao jogo de Letônia e Inglaterra; veja o horário

O jogo entre Letônia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Islândia e França; veja o horário

O jogo entre Espanha x Bulgária terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Portugal e Hungria; veja o horário

O jogo entre Portugal x Hungria terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

07h30 - Japão x Brasil - Amistoso

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

15h45 - Turquia x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Espanha x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Arábia Saudita x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

07h30 - Japão x Brasil - Amistoso 13h - Noruega x Nova Zelândia - Amistoso 13h - Estônia x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Letônia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Portugal x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

13h - Estônia x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Catar x Emirados Árabes - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Irlanda x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Andorra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Itália x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Letônia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Portugal x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Turquia x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Espanha x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Arábia Saudita x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h30 - Paysandu x Remo - Série B do Brasileirão 19h30 - Chapecoense x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 21h30 - Athletico PR x Avaí - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.