Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 14.10.25 7h00 Às 07h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Japão (Rafael Ribeiro/ CBF) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (14/10), incluem partidas amistosas, pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 07h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra o Japão. Já às 15h45, Portugal enfrentará a Hungria pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistoso Japão x Brasil - 07h30 - TV Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay Noruega x Nova Zelândia - 13h - SporTV 2 Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo - 19h30 - Disney+ Chapecoense x Botafogo-SP - 19h30 - Disney+ Athletico PR x Avaí - 21h30 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Seychelles x Gâmbia - 10h - FIFA+ África do Sul x Ruanda - 13h - FIFA+ Nigéria x Benin - 13h - FIFA+ Guiné x Botsuana - 13h - FIFA+ Somália x Moçambique - 13h - FIFA+ Argélia x Uganda - 13h - FIFA+ RD Congo x Sudão - 16h - FIFA+ Senegal x Mauritânia - 16h - FIFA+ Marrocos x Congo - 16h - FIFA+ Gabão x Burundi - 16h - FIFA+ Costa do Marfim x Quênia - 16h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia Catar x Emirados Árabes - 14h - Disney+ Arábia Saudita x Iraque - 15h45 - ESPN 2 e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Estônia x Moldávia - 13h - SporTV e Disney+ Turquia x Geórgia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Irlanda x Armênia - 15h45 - Disney+ Andorra x Sérvia - 15h45 - Disney+ Letônia x Inglaterra - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Espanha x Bulgária - 15h45 - ESPN e Disney+ Portugal x Hungria - 15h45 - SporTV e Disney+ Itália x Israel - 15h45 - Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Japão x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay, às 07h30. Onde assistir ao jogo de Letônia e Inglaterra; veja o horário O jogo entre Letônia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Islândia e França; veja o horário O jogo entre Espanha x Bulgária terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Portugal e Hungria; veja o horário O jogo entre Portugal x Hungria terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 07h30 - Japão x Brasil - Amistoso Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 15h45 - Turquia x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Espanha x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Arábia Saudita x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo SporTV 07h30 - Japão x Brasil - Amistoso 13h - Noruega x Nova Zelândia - Amistoso 13h - Estônia x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Letônia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Portugal x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 13h - Estônia x Moldávia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Catar x Emirados Árabes - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Irlanda x Armênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Andorra x Sérvia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Itália x Israel - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Letônia x Inglaterra - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Portugal x Hungria - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Turquia x Geórgia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Espanha x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Arábia Saudita x Iraque - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h30 - Paysandu x Remo - Série B do Brasileirão 19h30 - Chapecoense x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 21h30 - Athletico PR x Avaí - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. 