Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer'

Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B.

Igor Wilson

O Re-Pa deste terça-feira (14), no Mangueirão, promete ser um dos clássicos mais tensos da última década. Além da rivalidade histórica entre Remo e Paysandu, o confronto, válido pela 32ª rodada da Série B, carrega significados diferentes para cada lado. De um lado, o Leão busca seguir vivo na briga pelo acesso. Do outro, o Papão tenta adiar um rebaixamento que parece cada vez mais próximo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A atmosfera já é de provocação. Torcedores azulinos afirmam que vão “rebaixar o maior rival” no clássico. O zagueiro Maurício Antônio respondeu com tranquilidade, mas firmeza.

“Eu levo pra minha vida tudo com muita humildade. Mesmo se eu tivesse em primeiro, com certeza não falaria isso, porque a soberba pode ser muito prejudicial nesse momento. Vamos encarar o jogo com muita humildade, com foco de conseguir a vitória, pela torcida, pela nossa família. Vamos pra guerra, vamos ver quem vai sair vencedor”, afirmou.

VEJA MAIS

image Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B
Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo.

image Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda!
Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B

Contexto da tabela

O Remo ocupa a oitava posição com 48 pontos, apenas quatro atrás do Goiás, que fecha o G-4. Uma vitória pode colocar o time azulino na quinta colocação, dependendo de outros resultados, enquanto uma derrota pode empurrá-lo para a segunda metade da tabela.

Já o Paysandu vive situação delicada. É o lanterna com 26 pontos, cinco a menos que Volta Redonda e Amazonas, penúltimo e antepenúltimo, e dez atrás da Ferroviária, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Papão não depende mais apenas de si para escapar e tem chances matemáticas mínimas, mas vê no clássico uma oportunidade de dar uma resposta ao torcedor.

VEJA MAIS

image Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado
Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira.

image Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B
Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão

“É um jogo especial, pra muitos o maior clássico do Brasil. Temos que dar um motivo pra torcida sorrir novamente, mostrar que a gente não vai se esconder desse jogo, que vamos lutar até o final”, declarou o defensor.

O Paysandu pode ter desfalques importantes. Garcez e Diogo Oliveira são dúvidas por lesão, mas Maurício minimizou o impacto. “Na minha vida já vi muitas vezes jogadores importantes estarem ausentes e surge alguém que ninguém espera e dá conta do recado. Claro que eles são importantes, causam receio no adversário, mas temos 30 atletas pedindo oportunidade. Alguém tem que corresponder”.

Apesar do cenário complicado, o zagueiro garante que o elenco não desistiu. “Não tem nada perdido pra nós. Tá muito difícil, mas fizemos uma boa semana de trabalho. A gente ainda tem um percurso a percorrer, vamos honrar a camisa do Paysandu até o final e, jogo a jogo, ver o que podemos alcançar”.

Promessa de bicho

O Paysandu venceu o Re-Pa do primeiro turno por 1 a 0 e quer repetir o resultado. Sem promessa de premiação extra, o elenco diz estar motivado por honra. “Ninguém falou nada de bicho e ninguém cobrou. A gente quer vencer pra dar uma resposta, pela nossa honra e pra honrar o Paysandu nesse jogo tão especial”, disse Maurício.

“A situação é muito complicada, mas é jogo a jogo. Amanhã queremos dar uma resposta, conseguir uma vitória e ver quais são nossas possibilidades no próximo jogo”, completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

rexpa

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B

Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo

13.10.25 20h02

TENSÃO

Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer'

Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B.

13.10.25 19h35

Futebol

Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B

Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão

12.10.25 19h32

Futebol e fé

Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré

Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré

12.10.25 16h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

CAMINHO PARA O ACESSO

Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso

Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B.

13.10.25 14h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda