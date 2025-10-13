Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo O Liberal 13.10.25 20h02 Comandante bicolor tenta melhorar seu retrospecto em clássico (Jorge Luís Totti/Paysandu) O clássico entre Paysandu e Remo, que ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, terá um velho conhecido no comando do Papão da Curuzu. O técnico Márcio Fernandes é experiente no quesito Rei da Amazônia, porém, o comandante não possui um bom retrospecto quando o assunto é Re-Pa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Márcio Fernandes está em sua terceira passagem pelo Paysandu e, no clube alviceleste, obteve mais vitórias. O treinador possui, no currículo, três triunfos, dois empates e duas derrotas em clássicos contra o maior rival. O comandante também já esteve à frente do Remo, na temporada de 2019. Com a camisa azulina, Márcio Fernandes dirigiu o time em três oportunidades, sendo duas derrotas e um empate. Somando as partidas pelos dois clubes, o técnico acumula 10 jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. Márcio Fernandes comandando o Remo (Arquivo / OLiberal) VEJA MAIS Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer' Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B. Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda! Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B Na lanterna da Série B, com 26 pontos, o Paysandu não pode nem pensar em empatar o clássico contra o Remo. Um resultado sem vitória seria desastroso para as pretensões do clube alviceleste, que luta para escapar do rebaixamento para a Série C. Paysandu x Remo duelam às 19h30 desta terça-feira (14), no Mangueirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida pode definir os rumos das equipes na competição nacional, já que o Remo briga pelo acesso à Série A, enquanto o Paysandu luta contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. 