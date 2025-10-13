Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B

O clássico entre Paysandu e Remo, que ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, terá um velho conhecido no comando do Papão da Curuzu. O técnico Márcio Fernandes é experiente no quesito Rei da Amazônia, porém, o comandante não possui um bom retrospecto quando o assunto é Re-Pa.

Márcio Fernandes está em sua terceira passagem pelo Paysandu e, no clube alviceleste, obteve mais vitórias. O treinador possui, no currículo, três triunfos, dois empates e duas derrotas em clássicos contra o maior rival.

O comandante também já esteve à frente do Remo, na temporada de 2019. Com a camisa azulina, Márcio Fernandes dirigiu o time em três oportunidades, sendo duas derrotas e um empate. Somando as partidas pelos dois clubes, o técnico acumula 10 jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Márcio Fernandes comandando o Remo (Arquivo / OLiberal)

Na lanterna da Série B, com 26 pontos, o Paysandu não pode nem pensar em empatar o clássico contra o Remo. Um resultado sem vitória seria desastroso para as pretensões do clube alviceleste, que luta para escapar do rebaixamento para a Série C.

