Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B

Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo

O Liberal
fonte

Comandante bicolor tenta melhorar seu retrospecto em clássico (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O clássico entre Paysandu e Remo, que ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, terá um velho conhecido no comando do Papão da Curuzu. O técnico Márcio Fernandes é experiente no quesito Rei da Amazônia, porém, o comandante não possui um bom retrospecto quando o assunto é Re-Pa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Márcio Fernandes está em sua terceira passagem pelo Paysandu e, no clube alviceleste, obteve mais vitórias. O treinador possui, no currículo, três triunfos, dois empates e duas derrotas em clássicos contra o maior rival.

O comandante também já esteve à frente do Remo, na temporada de 2019. Com a camisa azulina, Márcio Fernandes dirigiu o time em três oportunidades, sendo duas derrotas e um empate. Somando as partidas pelos dois clubes, o técnico acumula 10 jogos, com três vitórias, três empates e quatro derrotas.

image Márcio Fernandes comandando o Remo (Arquivo / OLiberal)

VEJA MAIS

image Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B
Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão

image Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer'
Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B.

image Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda!
Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B

Na lanterna da Série B, com 26 pontos, o Paysandu não pode nem pensar em empatar o clássico contra o Remo. Um resultado sem vitória seria desastroso para as pretensões do clube alviceleste, que luta para escapar do rebaixamento para a Série C.

Paysandu x Remo duelam às 19h30 desta terça-feira (14), no Mangueirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida pode definir os rumos das equipes na competição nacional, já que o Remo briga pelo acesso à Série A, enquanto o Paysandu luta contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

márcio fernandes
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B

Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo

13.10.25 20h02

TENSÃO

Maurício Antônio responde provocações antes do Re-Pa decisivo: 'Vamos ver quem vai vencer'

Zagueiro do Paysandu fala sobre a importância do clássico no Mangueirão, admite dificuldade para escapar do rebaixamento, mas garante luta até o fim da Série B.

13.10.25 19h35

Futebol

Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B

Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão

12.10.25 19h32

Futebol e fé

Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré

Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré

12.10.25 16h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

CAMINHO PARA O ACESSO

Remo precisa vencer lanterna e os três jogos em casa para se aproximar da pontuação mágica do acesso

Forte em casa, Leão precisa vencer o virtual rebaixado e mais 3 confrontos em Belém para chegar a 60 pontos na Série B.

13.10.25 14h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda