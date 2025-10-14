Em amistoso, Seleção Brasileira leva virada e perde pela primeira vez para o Japão Esta é a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando do Brasil O Liberal 14.10.25 9h42 Brasil levou virada no segundo tempo (EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Após golear a Coreia do Sul por 5 a 0, a Seleção Brasileira perdeu para o Japão no amistoso realizado nesta terça-feira (14). O Brasil saiu na frente, mas acabou levando a virada e foi derrotado por 3 a 2. A partida ocorreu no Estádio de Tóquio. Os gols foram marcados por Minamino, Nakamura e Ueda para o Japão. Já do lado brasileiro, Paulo Henrique e Gabriel Martinelli fizeram para o Brasil. Esta foi a primeira derrota da Seleção Brasileira para o Japão. Até então, as equipes haviam se enfrentado 13 vezes, com 11 vitórias brasileiras e dois empates. Além disso, esta é a segunda derrota da Seleção sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. A equipe já havia perdido para a Bolívia na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo No amistoso, Carlo Ancelotti aproveitou o duelo contra o Japão para fazer testes. A equipe entrou em campo com novidades, como Hugo Souza entre os goleiros e Paulo Henrique entre os titulares. O grande objetivo do italiano era observar os atletas visando à Copa do Mundo de 2026. A formação deu certo no primeiro tempo. O Brasil começou muito bem e se impôs no jogo. Mas o primeiro lance claro de gol foi do Japão: o time chegou aos 21 minutos com Ueda, que desviou o chute de Minamino, mas a bola foi para fora. Brasil perdeu pela primeira vez para o Japão (EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Após isso, o Brasil abriu o placar com Paulo Henrique. O jogador recebeu um passe de Lucas Paquetá, invadiu a área e chutou para o gol na saída do goleiro japonês. Na sequência, a Seleção ampliou com Gabriel Martinelli, que foi servido, novamente, por Paquetá. Com isso, o time brasileiro foi para o intervalo bem e com a vantagem de dois gols no placar. No entanto, quando o segundo tempo começou, o cenário foi diferente. A equipe sofreu um "apagão" e viu os japoneses crescerem. O primeiro gol do Japão saiu após um erro de Fabrício Bruno. O jogador brasileiro deu a bola de graça para Minamino dentro da área, que chutou para o fundo da rede. Após a marcação, o Brasil sentiu e passou a pecar em alguns pontos do campo, como no meio e na saída de bola. Aos 15 minutos, a seleção japonesa conseguiu o empate com Nakamura e, embalada, selou a vitória com um gol de Ueda, aos 25 minutos. A Seleção Brasileira ainda tentou correr atrás do prejuízo, mas não conseguiu ser efetiva e perdeu pela primeira vez para os japoneses. Agenda Ainda este ano, o treinador Carlo Ancelotti terá mais uma janela de testes. O Brasil pode voltar a jogar em novembro, mas ainda não há adversário definido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve confirmar o jogo nas próximas semanas. FICHA TÉCNICA JAPÃO 3 X 2 BRASIL Gols: Paulo Henrique, aos 25, e Gabriel Martinelli, aos 31 minutos do primeiro tempo; Minamino, aos 6, e Fabrício Bruno (contra), aos 16, e Ueda aos 25 do segundo. Cartões amarelos: Doan (Japão); Estêvão (Brasil). Árbitro:Jong Hyeok Kim (COR). Público: 44.220 presentes. Local: Estádio Nacional de Tóquio. Japão: Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Sano, Minamino (Tanaka), Kamada (Ogawa), Doan (Machino) e Kubo (Ito); Ueda e Nakamura (Soma). Técnico: Hajime Moriyasu. Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vini Jr. (Rodrygo) e Gabriel Martinelli (Matheus Cunha). Técnico: Carlo Ancelotti. 