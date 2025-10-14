Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C'

Nesta terça-feira (14), às 19h30, Remo e Paysandu se enfrentam pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas, os times se enfrentam pela 780ª vez, com o Leão brigando pelo G4 e o Papão lutando para não ser rebaixado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No clima do clássico, torcedores remistas espalharam pelo estádio Mangueirão, palco da partida desta noite, panfletos com a frase: “Arerê, a Mucura vai cair para a Série C”. As mensagens foram espalhadas pelo lado B do colosso, onde a torcida bicolor fica durante o Re-Pa.

VEJA MAIS

Com 48 pontos, o Remo ocupa a oitava posição e sonha forte com o acesso — a diferença para o G4 é de quatro pontos —, principalmente após a vitória sobre o Athletico-PR na rodada anterior, no Baenão. Já o Paysandu ocupa a lanterna, com 26 pontos, e tem chances mínimas de escapar do rebaixamento, menos de um por cento, segundo estatísticas recentes.

O clima é de decisão para os dois lados. Para o Remo, a vitória mantém vivo o sonho do acesso e ainda pode empurrar o rival ainda mais para a Série C. Para o Paysandu, o jogo representa mais do que três pontos: é a chance de adiar um rebaixamento praticamente certo e dar uma resposta ao torcedor, que viu a equipe cair de rendimento ao longo da temporada. O último Re-Pa na Série B, no primeiro turno, terminou com vitória bicolor por 1 a 0.