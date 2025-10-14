Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém O Liberal 14.10.25 11h25 No clima do clássico, torcedores remistas espalharam pelo estádio Mangueirão, palco da partida desta noite, panfletos com a frase: “Arerê, a Mucura vai cair para a Série C” (Imagem/Reprodução Redes Sociais) Nesta terça-feira (14), às 19h30, Remo e Paysandu se enfrentam pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas, os times se enfrentam pela 780ª vez, com o Leão brigando pelo G4 e o Papão lutando para não ser rebaixado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No clima do clássico, torcedores remistas espalharam pelo estádio Mangueirão, palco da partida desta noite, panfletos com a frase: “Arerê, a Mucura vai cair para a Série C”. As mensagens foram espalhadas pelo lado B do colosso, onde a torcida bicolor fica durante o Re-Pa. VEJA MAIS Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo Com 48 pontos, o Remo ocupa a oitava posição e sonha forte com o acesso — a diferença para o G4 é de quatro pontos —, principalmente após a vitória sobre o Athletico-PR na rodada anterior, no Baenão. Já o Paysandu ocupa a lanterna, com 26 pontos, e tem chances mínimas de escapar do rebaixamento, menos de um por cento, segundo estatísticas recentes. O clima é de decisão para os dois lados. Para o Remo, a vitória mantém vivo o sonho do acesso e ainda pode empurrar o rival ainda mais para a Série C. Para o Paysandu, o jogo representa mais do que três pontos: é a chance de adiar um rebaixamento praticamente certo e dar uma resposta ao torcedor, que viu a equipe cair de rendimento ao longo da temporada. O último Re-Pa na Série B, no primeiro turno, terminou com vitória bicolor por 1 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Noruega x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Noruega e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Uganda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Uganda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Somália x Moçambique: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/10) pelas Eliminatórias da Copa Somália e Moçambique jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo África do Sul x Ruanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Ruanda jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Futebol Em amistoso, Seleção Brasileira leva virada e perde pela primeira vez para o Japão Esta é a segunda derrota de Carlo Ancelotti no comando do Brasil 14.10.25 9h42