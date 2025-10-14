Clássico Re-Pa desta terça (14) terá campanha de combate à crise climática

Rivais históricos dentro de campo, Paysandu e Remo estarão do mesmo lado nesta terça-feira (14) em uma causa incomum: o combate à crise climática. O Clássico Rei da Amazônia foi escolhido pela iniciativa global Terra FC para lançar uma campanha de conscientização na Série B do Campeonato Brasileiro, a menos de um mês da COP 30, que será realizada em Belém.

Segundo levantamento do Terra FC, em parceria com a consultoria internacional ERM, os dois maiores clubes do Pará estão entre os mais expostos a inundações severas e incêndios florestais nos próximos 25 anos. A estimativa é que esses eventos possam causar uma redução de até R$ 55 milhões no valor de mercado do Paysandu e do Remo no período.

Os prejuízos envolvem não apenas impactos diretos nas competições, mas também danos às estruturas dos estádios, aumento nos custos de manutenção e queda na arrecadação de bilheteria e premiações, entre outros fatores.

Clubes paraenses estão entre os mais vulneráveis do país

De acordo com o relatório, Remo e Paysandu estão entre os clubes brasileiros com maiores riscos de eventos climáticos extremos, ao lado de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e do Athletic Club, de São João del Rei (MG).

“Não há futebol sem natureza. O Re-Pa é um dos maiores clássicos do país e leva a paixão de milhões para as arquibancadas, bares, redes sociais e comunidades. Ter Remo e Paysandu juntos em campo por essa causa mostra que o futebol paraense entendeu o tamanho da responsabilidade que temos diante do planeta – e o que está em jogo para o esporte”, afirma Ricardo Calçado, diretor do Terra FC.

Re-Pa marca o início da campanha Terra FC

Durante o clássico, os jogadores entrarão em campo com bonés exibindo o logotipo do Terra FC, e banners de conscientização climática serão expostos ao público. A campanha também contará com ações de mídia nas transmissões e conteúdos educativos durante as pausas técnicas e o intervalo.

O Re-Pa será o pontapé inicial de uma série de ações nacionais que culminarão na Casa TED Countdown, espaço oficial do futebol dentro da COP30, em Belém.

Futebol brasileiro pode perder até R$ 70 bilhões

O relatório “O Maior Adversário do Futebol – Impacto em Série” analisou os 60 clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e constatou que 78% das equipes estão em cidades sob alto risco climático. No total, o futebol brasileiro pode perder quase R$ 70 bilhões em valor de mercado nos próximos 25 anos, caso nenhuma medida de adaptação e mitigação seja tomada.

Para enfrentar a crise, o Terra FC propõe cinco frentes de ação voltadas a clubes, federações e ligas:

redução de emissões de carbono;

adoção de práticas sustentáveis, como gestão de resíduos e alimentação de baixo impacto;

engajamento de torcedores e comunidades;

preparo para eventos extremos com infraestrutura adequada;

formação de parcerias para soluções coletivas em prol do esporte.