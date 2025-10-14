Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série

Chapecoense x Botafogo-SP disputam hoje, terça-feira (14/05), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O Re-Pa será realizado às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense está em 5° lugar na Série B e acumula um total de 50 pontos, 15 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 43 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Já o Botafogo-SP está na 18ª colocação da competição e soma 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 26 gols marcados e 46 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Chapecoense x Botafogo-SP: prováveis escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Gabriel Inocêncio, Victor Caetano e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, David e Giovanni Augusto; Ítalo e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Guilherme Queiroz e Léo Gamalho. Técnico: Ivan Izzo.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 19h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)