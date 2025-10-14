Re-Pa no dia de jogo da Seleção? Coincidência de hoje pode se repetir. Saiba quem ganhou Clube do Remo conquistou o título paraense de 1999 no mesmo dia em que o Brasil eliminou a Argentina na Copa América Rafael Lédo 14.10.25 17h20 Clássico Rei da Amazônia já foi disputado no mesmo dia em que a Seleção Brasileiro jogou (Reprodução / TV Liberal / Foto / Portal Copa América) Remo e Paysandu voltam a campo nesta terça-feira (14) em clima decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Re-Pa 780 acontece no mesmo dia em que a Seleção Brasileira disputou um amistoso contra o Japão, encerrado com derrota brasileira. Situação semelhante já ocorreu em 1999, quando o Brasil enfrentava a Argentina pela Copa América, enquanto os clubes também jogavam. Naquele 11 de julho de 1999, o Remo venceu o Paysandu na terceira partida da final do Campeonato Paraense, no estádio Mangueirão. A Seleção Brasileira, por sua vez, superou os argentinos por 2 a 1 e avançou à semifinal do torneio continental, disputado no Paraguai. Re-Pa de 1999 bateu recorde de público no Mangueirão A partida entre Remo e Paysandu entrou para a história do futebol paraense. Cerca de 65 mil torcedores lotaram o Mangueirão, naquele que se tornou o maior público já registrado no estádio e também em uma partida de futebol na região Norte do Brasil. Remo foi campeão paraense com gol de Aílton Com gol de Aílton, conhecido como "Predestinado", o Remo venceu o clássico e conquistou o seu 38º título estadual. O resultado confirmou a hegemonia azulina no século XX entre os clubes do Pará. VEJA MAIS Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações O Paysandu, por sua vez, enfrentou um fim de temporada amargo. O time acabou rebaixado para a Série C, mas foi beneficiado por uma reestruturação da CBF e não disputou a Terceira Divisão no ano seguinte. O que está em jogo no Re-Pa 780 desta terça? Passados 26 anos, Remo e Paysandu voltam a se enfrentar com objetivos distintos na Série B. O Leão Azul ainda sonha com o acesso à Série A, mas precisa vencer o rival e torcer por resultados paralelos. Já o Paysandu vive momento delicado na competição, ocupando a lanterna da tabela. A vitória no clássico é essencial para iniciar uma recuperação e tentar escapar do rebaixamento. (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com) 