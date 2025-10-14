Com surpresas, Remo e Paysandu divulgam escalações; confira Técnicos fazem mudanças importantes para o clássico desta terça-feira, válido pela 32ª rodada da Série B. O Liberal 14.10.25 19h07 Remo e Paysandu já estão oficialmente escalados para o Re-Pa desta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém. O clássico, válido pela 32ª rodada da Série B, promete fortes emoções em um jogo decisivo para os dois lados da maior rivalidade da Amazônia. O técnico Guto Ferreira surpreendeu na escalação do Remo ao deixar Diego Hernandez no banco de reservas. O artilheiro da Série B, Pedro Rocha, atuará aberto pela ponta, enquanto João Pedro será o centroavante titular. Nico Ferreira completa o trio ofensivo. Na zaga, uma mudança importante: Klaus está fora por lesão, e, mesmo com Reynaldo à disposição, Guto optou por escalar Tassano ao lado de Kayky Almeida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)No Paysandu, o técnico Márcio Fernandes manteve a base do time que vem jogando, mas não terá Diogo Oliveira, artilheiro da equipe. Para surpresa geral, Petterson foi o escolhido para assumir a vaga no ataque. Já Maurício Garcez, que foi dúvida ao longo da semana por dores musculares, está confirmado entre os titulares e vai para o jogo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL TUDO PRONTO Com surpresas, Remo e Paysandu divulgam escalações; confira Técnicos fazem mudanças importantes para o clássico desta terça-feira, válido pela 32ª rodada da Série B. 14.10.25 19h07 Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série Chapecoense e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 Clássico de história Re-Pa no dia de jogo da Seleção? Coincidência de hoje pode se repetir. Saiba quem ganhou Clube do Remo conquistou o título paraense de 1999 no mesmo dia em que o Brasil eliminou a Argentina na Copa América 14.10.25 17h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30