Com surpresas, Remo e Paysandu divulgam escalações; confira

Técnicos fazem mudanças importantes para o clássico desta terça-feira, válido pela 32ª rodada da Série B.

O Liberal

Remo e Paysandu já estão oficialmente escalados para o Re-Pa desta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém. O clássico, válido pela 32ª rodada da Série B, promete fortes emoções em um jogo decisivo para os dois lados da maior rivalidade da Amazônia.

O técnico Guto Ferreira surpreendeu na escalação do Remo ao deixar Diego Hernandez no banco de reservas. O artilheiro da Série B, Pedro Rocha, atuará aberto pela ponta, enquanto João Pedro será o centroavante titular. Nico Ferreira completa o trio ofensivo.

Na zaga, uma mudança importante: Klaus está fora por lesão, e, mesmo com Reynaldo à disposição, Guto optou por escalar Tassano ao lado de Kayky Almeida.

No Paysandu, o técnico Márcio Fernandes manteve a base do time que vem jogando, mas não terá Diogo Oliveira, artilheiro da equipe. Para surpresa geral, Petterson foi o escolhido para assumir a vaga no ataque. Já Maurício Garcez, que foi dúvida ao longo da semana por dores musculares, está confirmado entre os titulares e vai para o jogo.

