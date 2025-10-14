Athletico PR x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série Athletico PR e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 14.10.25 20h30 Athletico-PR recebe o Avaí nesta terça-feira (14), às 21h30 (Foto / Duda Matoso / athletico.com.br / Reprodução / X @AthleticoPR) Athletico PR x Avaí disputam hoje, terça-feira (14/05), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O Re-Pa será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Confira onde assistir e as escalações do jogo: Onde assistir Athletico PR x Avaí ao vivo? A partida poderá ser assistida pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Athletico PR está em 7° lugar na Série B e acumula um total de 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. Já o Avaí está na 11ª colocação da competição e soma 43 pontos, 11 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 33 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Athletico PR x Avaí: prováveis escalações Athletico PR: Santos; Benavídez, Arthur Dias, Léo e Fernando; Felipinho, Patrick e Zapelli; Leozinho, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann. Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Juninho e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin. FICHA TÉCNICA Athletico PR x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 21h30 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletico PR Avaí campeonato brasileiro série b jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. 14.10.25 21h29 Campeonato Brasileiro Série B Athletico PR x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série Athletico PR e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 20h30 JOGO AMISTOSO Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 20h00 TUDO PRONTO Com surpresas, Remo e Paysandu divulgam escalações; confira Técnicos fazem mudanças importantes para o clássico desta terça-feira, válido pela 32ª rodada da Série B. 14.10.25 19h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25