Edição do Dia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Athletico PR x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série

Athletico PR e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Rafael Lédo
fonte

Athletico-PR recebe o Avaí nesta terça-feira (14), às 21h30 (Foto / Duda Matoso / athletico.com.br / Reprodução / X @AthleticoPR)

Athletico PR x Avaí disputam hoje, terça-feira (14/05), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O Re-Pa será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Athletico PR x Avaí ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletico PR está em 7° lugar na Série B e acumula um total de 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Já o Avaí está na 11ª colocação da competição e soma 43 pontos, 11 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 33 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Athletico PR x Avaí: prováveis escalações

Athletico PR: Santos; Benavídez, Arthur Dias, Léo e Fernando; Felipinho, Patrick e Zapelli; Leozinho, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Juninho e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin.

FICHA TÉCNICA
Athletico PR x Avaí
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 21h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

