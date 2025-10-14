Capa Jornal Amazônia
Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10)

Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A Argentina vem de uma vitória de 1 a 0 sobre a Venezuela (X/ @Argentina)

Porto Rico x Argentina disputam hoje, terça-feira (14/10), um jogo amistoso. A partida está programada para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto Rico x Argentina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, a Argentina goleou a Venezuela por 3 a 0, perdeu para o Equador por 1 a 0 e venceu a Venezuela por esse mesmo placar.

Porto Rico registrou um empate de 1 a 1 com a Nicarágua, uma derrota de 1 a 0 para o Suriname e uma vitória de 2 a 1 sobre São Vicente e Granadinas.

Porto Rico x Argentina: prováveis escalações

Porto Rico: Cutler; Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti.

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone.

FICHA TÉCNICA
Porto Rico x Argentina
Amistoso
Local: Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA
Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 21h

