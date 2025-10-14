Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.10.25 20h00 A Argentina vem de uma vitória de 1 a 0 sobre a Venezuela (X/ @Argentina) Porto Rico x Argentina disputam hoje, terça-feira (14/10), um jogo amistoso. A partida está programada para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto Rico x Argentina ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, a Argentina goleou a Venezuela por 3 a 0, perdeu para o Equador por 1 a 0 e venceu a Venezuela por esse mesmo placar. Porto Rico registrou um empate de 1 a 1 com a Nicarágua, uma derrota de 1 a 0 para o Suriname e uma vitória de 2 a 1 sobre São Vicente e Granadinas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Porto Rico x Argentina: prováveis escalações Porto Rico: Cutler; Rios, Cardona, Calderón, Paris; Díaz, O’Neill, Ydrach; Echevarría, Rivera, Antonetti. Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, González; De Paul, Moreno, Mac Allister, Messi; Flaco López, Simeone. FICHA TÉCNICA Porto Rico x Argentina Amistoso Local: Estádio Chase, em Fort Lauderdale, Flórida, EUA Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Porto Rico Argentina jogos de hoje Amistoso Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. 14.10.25 21h29 Campeonato Brasileiro Série B Athletico PR x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série Athletico PR e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 20h30 JOGO AMISTOSO Porto Rico x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (14/10) Porto Rico e Argentina jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 20h00 TUDO PRONTO Com surpresas, Remo e Paysandu divulgam escalações; confira Técnicos fazem mudanças importantes para o clássico desta terça-feira, válido pela 32ª rodada da Série B. 14.10.25 19h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 RE-PA Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. 14.10.25 15h34