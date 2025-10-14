Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. Iury Costa 14.10.25 15h34 Apenas três clássicos foram disputados nesta data ao longo da história. (Wagner Santana / O Liberal) Remo e Paysandu voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em um Re-Pa que promete muita tensão. A partida acontece dois dias após o Círio de Nazaré, principal celebração religiosa do Pará, e marca mais um capítulo do clássico mais jogado do mundo. Apesar da proximidade com a festividade, não há uma mística específica envolvendo o Círio e o confronto nesta data, mas um detalhe curioso chama atenção: o Remo nunca venceu o Paysandu em um 14 de outubro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo levantamento do portal Futebol 80, apenas três clássicos foram disputados nesta data ao longo da história, e em todos o Leão Azul deixou o campo sem vitória. O primeiro foi em 1917, pelo Campeonato Paraense, quando o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Astrogildo (Paysandu) e Chermont (Remo). Décadas depois, em 1953, o Papão venceu por 4 a 2 em um amistoso, com dois gols de Pau Preto e dois de Jonas — Quiba e Jambo marcaram para o Leão. Já em 1964, pelo Torneio Pará, o Paysandu voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, com gol de Mílton Dias. VEJA MAIS Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. No contexto atual, o momento das equipes é bem diferente. O Leão Azul vive uma boa fase sob o comando de Guto Ferreira, com três vitórias consecutivas e uma das melhores defesas da Série B, sofrendo apenas 29 gols em 31 jogos. Já o Papão amarga a lanterna da competição, com apenas cinco vitórias e o segundo pior ataque do campeonato, com 26 gols marcados. O Re-Pa 780 acontece no Mangueirão, às 19h30, com transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração da Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo paysandu série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES RE-PA Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. 14.10.25 15h34 Futebol Clássico Re-Pa desta terça (14) terá campanha de combate à crise climática Campanha global Terra FC escolhe o Re-Pa para alertar sobre riscos ao futebol paraense e ao planeta 14.10.25 14h05 Futebol Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos 14.10.25 12h37 Futebol CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30 14.10.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00