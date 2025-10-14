Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data

Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré.

Iury Costa
fonte

Apenas três clássicos foram disputados nesta data ao longo da história. (Wagner Santana / O Liberal)

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em um Re-Pa que promete muita tensão. A partida acontece dois dias após o Círio de Nazaré, principal celebração religiosa do Pará, e marca mais um capítulo do clássico mais jogado do mundo. Apesar da proximidade com a festividade, não há uma mística específica envolvendo o Círio e o confronto nesta data, mas um detalhe curioso chama atenção: o Remo nunca venceu o Paysandu em um 14 de outubro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo levantamento do portal Futebol 80, apenas três clássicos foram disputados nesta data ao longo da história, e em todos o Leão Azul deixou o campo sem vitória. O primeiro foi em 1917, pelo Campeonato Paraense, quando o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Astrogildo (Paysandu) e Chermont (Remo).

Décadas depois, em 1953, o Papão venceu por 4 a 2 em um amistoso, com dois gols de Pau Preto e dois de Jonas — Quiba e Jambo marcaram para o Leão. Já em 1964, pelo Torneio Pará, o Paysandu voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, com gol de Mílton Dias.

VEJA MAIS

image Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B
Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo.

image Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B
Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento.

No contexto atual, o momento das equipes é bem diferente. O Leão Azul vive uma boa fase sob o comando de Guto Ferreira, com três vitórias consecutivas e uma das melhores defesas da Série B, sofrendo apenas 29 gols em 31 jogos. Já o Papão amarga a lanterna da competição, com apenas cinco vitórias e o segundo pior ataque do campeonato, com 26 gols marcados.

O Re-Pa 780 acontece no Mangueirão, às 19h30, com transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração da Rádio Liberal+.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

paysandu

série b

esportes

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

RE-PA

Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data

Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré.

14.10.25 15h34

Futebol

Clássico Re-Pa desta terça (14) terá campanha de combate à crise climática

Campanha global Terra FC escolhe o Re-Pa para alertar sobre riscos ao futebol paraense e ao planeta

14.10.25 14h05

Futebol

Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação

Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos

14.10.25 12h37

Futebol

CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B

Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30

14.10.25 12h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Eliminatórias da Copa do Mundo

Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10)

A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

14.10.25 6h30

Zoação

Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C'

Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém

14.10.25 11h25

É dia de clássico

Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B

Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento.

14.10.25 10h23

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

14.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda