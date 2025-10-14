Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em um Re-Pa que promete muita tensão. A partida acontece dois dias após o Círio de Nazaré, principal celebração religiosa do Pará, e marca mais um capítulo do clássico mais jogado do mundo. Apesar da proximidade com a festividade, não há uma mística específica envolvendo o Círio e o confronto nesta data, mas um detalhe curioso chama atenção: o Remo nunca venceu o Paysandu em um 14 de outubro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo levantamento do portal Futebol 80, apenas três clássicos foram disputados nesta data ao longo da história, e em todos o Leão Azul deixou o campo sem vitória. O primeiro foi em 1917, pelo Campeonato Paraense, quando o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Astrogildo (Paysandu) e Chermont (Remo).

Décadas depois, em 1953, o Papão venceu por 4 a 2 em um amistoso, com dois gols de Pau Preto e dois de Jonas — Quiba e Jambo marcaram para o Leão. Já em 1964, pelo Torneio Pará, o Paysandu voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, com gol de Mílton Dias.

VEJA MAIS

No contexto atual, o momento das equipes é bem diferente. O Leão Azul vive uma boa fase sob o comando de Guto Ferreira, com três vitórias consecutivas e uma das melhores defesas da Série B, sofrendo apenas 29 gols em 31 jogos. Já o Papão amarga a lanterna da competição, com apenas cinco vitórias e o segundo pior ataque do campeonato, com 26 gols marcados.

O Re-Pa 780 acontece no Mangueirão, às 19h30, com transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração da Rádio Liberal+.