Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos

Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos

O Liberal
fonte

Torcida do Remo promete mosaicos no Colosso do Bengui (Reprodução / Rede sociais)

A terça-feira (14) é de clássico Re-Pa na Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Remo duelam às 19h30, no Mangueirão, em partida válida pela 32ª rodada da Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A torcida azulina promete uma grande festa nas arquibancadas e esgotou os ingressos destinados ao clube em menos de seis horas. Além do apoio massivo, os remistas planejam três mosaicos especiais, que devem colorir o estádio. No entanto, suposta imagem dos desenhos começaram a circular nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, aumentando a expectativa para o espetáculo visual.

De acordo com o conteúdo compartilhado, a imagem mostra uma conversa em um aplicativo de mensagens, onde aparecem três mosaicos. Um deles traz a frase “Eu Acredito”, acompanhada das bandeiras do Pará e do Brasil. Outro exibe o escudo do Remo, com destaque para a letra “A”, possivelmente em referência à Série A — sonho da torcida azulina nesta reta final de competição. O terceiro mosaico faz alusão ao ano de fundação do clube, 1905, com o escudo centralizado.

image Possíveis mosaicos do Remo para o Re-Pa (Reprodução / Rede sociais)

Dentro de campo, o cenário é de objetivos opostos. O Remo vive boa fase, briga pelo acesso à Série A e mira o G4 da competição. Já o Paysandu, na lanterna da Série B, luta para reagir e escapar do rebaixamento.

O Re-Pa começa às 19h30 desta terça-feira (14), no Mangueirão, e promete fortes emoções dentro e fora de campo. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

