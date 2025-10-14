Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos O Liberal 14.10.25 16h48 Torcida do Remo promete mosaicos no Colosso do Bengui (Reprodução / Rede sociais) A terça-feira (14) é de clássico Re-Pa na Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Remo duelam às 19h30, no Mangueirão, em partida válida pela 32ª rodada da Segundona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A torcida azulina promete uma grande festa nas arquibancadas e esgotou os ingressos destinados ao clube em menos de seis horas. Além do apoio massivo, os remistas planejam três mosaicos especiais, que devem colorir o estádio. No entanto, suposta imagem dos desenhos começaram a circular nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, aumentando a expectativa para o espetáculo visual. VEJA MAIS CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30 Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. De acordo com o conteúdo compartilhado, a imagem mostra uma conversa em um aplicativo de mensagens, onde aparecem três mosaicos. Um deles traz a frase “Eu Acredito”, acompanhada das bandeiras do Pará e do Brasil. Outro exibe o escudo do Remo, com destaque para a letra “A”, possivelmente em referência à Série A — sonho da torcida azulina nesta reta final de competição. O terceiro mosaico faz alusão ao ano de fundação do clube, 1905, com o escudo centralizado. Possíveis mosaicos do Remo para o Re-Pa (Reprodução / Rede sociais) Dentro de campo, o cenário é de objetivos opostos. O Remo vive boa fase, briga pelo acesso à Série A e mira o G4 da competição. Já o Paysandu, na lanterna da Série B, luta para reagir e escapar do rebaixamento. O Re-Pa começa às 19h30 desta terça-feira (14), no Mangueirão, e promete fortes emoções dentro e fora de campo. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo re-pa série b mosaico do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Será? Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos 14.10.25 16h48 Futebol CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30 14.10.25 12h22 FUTEBOL Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino 13.10.25 18h18 SÉRIE B Guto Ferreira tem 40% de aproveitamento em clássicos e estreia em Re-Pa com retrospecto equilibrado Técnico do Remo venceu dois dos últimos cinco clássicos disputados entre 2022 e 2024; diante do Paysandu, terá o primeiro duelo paraense da carreira. 13.10.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00