CBF acata pedido e confirma Baenão como palco do jogo entre Remo e Athletic-MG pela Série B Time azulino enfrenta o alvinegro no próximo sábado (18), às 20h30 Aila Beatriz Inete e Caio Maia 14.10.25 12h22 Torcedores preferem duelo no Mangueirão (Silvio Garrido) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou, no início da tarde desta terça-feira (14), a solicitação de mudança de local do confronto entre Remo e Athletic-MG para o estádio Baenão. A partida, válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, inicialmente estava marcada para o Mangueirão no próximo sábado (18). Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao time azulino, a alteração seria um pedido dos jogadores, que gostaram de atuar no estádio azulino. O time voltou a jogar no Baenão após mais de sete meses, contra o Atlético-GO, na 27ª rodada da Série B. A equipe acabou perdendo por 1 a 0, mas contou com casa cheia de torcedores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Já na última quinta-feira (9), o Leão Azul voltou a jogar no Baenão, desta vez contra o Athletico-PR, e venceu por 2 a 1. O triunfo foi acompanhado por mais de 9 mil torcedores azulinos. VEJA MAIS Antes do Re-Pa, atacante do Remo destaca confiança do elenco e clima leve com Guto Ferreira Janderson comenta fase positiva, fala sobre o clássico Re-Pa e o impacto do técnico no bom momento azulino Volante do Remo vê Re-Pa como final à parte na Série B: “Estamos em um momento de decisão” Uma vitória no clássico pode deixar o time na 'porta' do G4 Júlio César, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, visita Baenão e encontra jogadores antes do clássico Ex-goleiro da Seleção Brasileira foi convidado por Marcos Braz e posou para fotos com o elenco, incluindo o remista Marcelo Rangel Apesar de o estádio ser a casa do Leão Azul e ter grande importância na história do clube, a possível mudança para o local não foi bem recebida por parte da torcida. Por meio das redes sociais, torcedores reclamaram da capacidade do Baenão em comparação com o Mangueirão. Atualmente, o estádio azulino tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores, enquanto o Mangueirão pode abrigar aproximadamente 55 mil. “Os jogadores preferem o Baenão. Irmão, não tem dessa! O Remo não tem a torcida do RB Bragantino ou do São Bernardo, que só lota estádio pequeno (ou nem isso). Os jogos têm que ser no Mangueirão. Papo de 55k pessoas ou mais!”, escreveu um torcedor. “Não existe tu ganhares três seguidas e inventar de colocar o resto dos jogos no Baenão com um estádio quase três vezes maior, 100% liberado. A diretoria do Remo vai querer privar muitos torcedores de viver possivelmente o momento mais histórico do clube neste século”, apontou outro. A comoção se dá porque o Remo ainda está vivo na luta pelo acesso e vem embalado na Série B. Com a expectativa de que o time vença o Paysandu nesta terça-feira, a promessa é de estádio lotado para o duelo com a equipe mineira. Se o duelo for no estádio azulino, a capacidade será reduzida. Além disso, o preço do último jogo no Baenão não agradou aos torcedores: para as arquibancadas, o bilhete custou R$ 120. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai confirmar a modificação ou não do local da partida nos próximos dias. 