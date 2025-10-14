Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B

Remo e Paysandu voltam a se encontrar na noite de hoje, às 20h, no Mangueirão, em mais uma edição do maior clássico da Amazônia, esse de número 770. O confronto é válido pela 32ª rodada da Série B e tem ingredientes que fazem dele um dos Re-Pas mais importantes e tensos da última década.

Os dois clubes vivem realidades bem distintas, mas rodeados de cobranças. O Remo, com 48 pontos, está na oitava posição e sonha forte com o acesso - a diferença para o G4 é de quatro pontos - principalmente após a vitrória sobre o Athletico-PR na rodada anterior, no Baenão. Uma vitória pode fazer o time pular para quinta colocação e ficar a um passo do grupo de acesso. Já uma derrota, pode fazer o Leão cair para sgeunda metade da tabela, é o famoso ‘oito ou oitenta’.

Do outro lado, o Paysandu ocupa a lanterna, com 26 pontos, e tem chances mínimas de escapar do rebaixamento, menos de um porcento, segundo estatísticas recentes. A equipe bicolor precisa vencer praticamente todos os sete jogos restantes e ainda torcer por uma combinação improvável de resultados para evitar a Terceirona 2026. Apesar disso, encara o clássico como oportunidade de dar uma resposta ao torcedor, ao menos vencendo o principal rival.

Desfalques e escalações

O técnico Guto Ferreira terá problemas importantes no Remo. O meia Marcelinho, que é o titular incontestável da lateral direita desde a chegada do treinador, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Alan Rodríguez novamente ficou fora da lista de relacionados, assim como na rodada anterior, por opção técnica.

O meia Régis segue entregue ao departamento médico mais uma vez, enquanto o colombiano Cantillo, que havia sido liberado pelo DM e voltou a ser relacionado no jogo passado, ficou fora desta partida por opção do treinador também.

Na defesa, apesar do retorno de Reynaldo, ainda existe uma dúvida sobre quem fará dupla com Klaus, uma vez que Kayky Almeida, que jogou nos últimso dois jogos, foi bastante elogiado por Guto Ferreira e pode permanecer como titular, mandando o capitão remista para reserva.

Com isso, a provável escalação do Remo é: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo (Kayky Almeida), Sávio; Caio Vinícius, Nathan Camargo, Panagiotis; Diego Hernandez, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha.

No Paysandu, o técnico Márcio Fernandes também tem dúvidas envolvendo seus principais atletas. Os atacantes Maurício Garcez e Diogo Oliveira, principais peças ofensivas do elenco, ainda não se recuperaram totalmente de dores musculares sentidas no jogo contra o Botafogo-SP. Caso sejam vetados, Rossi e Denilson devem assumir as vagas no ataque.

A provável escalação do Papão é: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; André Lima, Ronaldo Henrique (Ramon Vinícius) e Denner (Gustavo Nicola); Garcez (Rossi) e Diogo Oliveira (Denilson).

Clássico de alto risco

O clima é de decisão para os dois lados. Para o Remo, a vitória mantém vivo o sonho do acesso e ainda pode empurrar o rival ainda mais para a Série C. Para o Paysandu, o jogo representa mais do que três pontos: é a chance de adiar um rebaixamento praticamente certo e dar uma resposta ao torcedor, que viu a equipe cair de rendimento ao longo da temporada. O último Re-Pa na Série B, no primeiro turno, terminou com vitória bicolor por 1 a 0.

Ficha técnica

Remo x Paysandu

Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada

Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025

Horário: 20h

Local: Mangueirão

Arbitragem:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo (Kayky Almeida), Sávio; Caio Vinícius, Nathan Camargo, Panagiotis; Diego Hernandez, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha.

Técnico: Guto Ferreira

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; André Lima, Ronaldo Henrique e Denner (Gustavo Nicola); Garcez (Rossi) e Diogo Oliveira (Denilson).

Técnico: Márcio Fernandes