Remo solicita mudança no local do jogo contra o Athletic e torcida reclama

O Remo pode enfrentar o Athletic-MG, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B, no Baenão. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao time azulino, o clube solicitou a mudança no local da partida. O jogo está marcado para ocorrer no Mangueirão, no próximo sábado (18).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ainda segundo as informações, a alteração seria um pedido dos jogadores, que gostaram de atuar no estádio azulino. O time voltou a jogar no Baenão após mais de sete meses, contra o Atlético-GO, na 27ª rodada da Série B. A equipe acabou perdendo por 1 a 0, mas contou com casa cheia de torcedores.

Já na última quinta-feira (9), o Leão Azul voltou a jogar no Baenão, desta vez contra o Athletico-PR, e venceu por 2 a 1. O triunfo foi acompanhado por mais de 9 mil torcedores azulinos.

VEJA MAIS

Apesar de o estádio ser a casa do Leão Azul e ter grande importância na história do clube, a possível mudança para o local não foi bem recebida por parte da torcida. Por meio das redes sociais, torcedores reclamaram da capacidade do Baenão em comparação com o Mangueirão.

Atualmente, o estádio azulino tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores, enquanto o Mangueirão pode abrigar aproximadamente 55 mil.

“Os jogadores preferem o Baenão. Irmão, não tem dessa! O Remo não tem a torcida do RB Bragantino ou do São Bernardo, que só lota estádio pequeno (ou nem isso). Os jogos têm que ser no Mangueirão. Papo de 55k pessoas ou mais!”, escreveu um torcedor.

“Não existe tu ganhares três seguidas e inventar de colocar o resto dos jogos no Baenão com um estádio quase três vezes maior, 100% liberado. A diretoria do Remo vai querer privar muitos torcedores de viver possivelmente o momento mais histórico do clube neste século”, apontou outro.

A comoção se dá porque o Remo ainda está vivo na luta pelo acesso e vem embalado na Série B. Com a expectativa de que o time vença o Paysandu nesta terça-feira, a promessa é de estádio lotado para o duelo com a equipe mineira. Se o duelo for no estádio azulino, a capacidade será reduzida.

Além disso, o preço do último jogo no Baenão não agradou aos torcedores: para as arquibancadas, o bilhete custou R$ 120. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai confirmar a modificação ou não do local da partida nos próximos dias.