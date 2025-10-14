Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação

O Campeonato Paraense Série A3 de 2025 chega à quinta rodada da Fase Classificatória, prometendo consolidar as lideranças e afunilar a disputa pelas vagas nas quartas de final. Três jogos acontecem nesta quarta-feira (15), com o último duelo agendado para o sábado (18), marcando mais um passo na luta pelo acesso à Série A2 de 2026.

Os confrontos desta quarta-feira (15) começam às 15h, com o encontro entre Pedreira e Belenense, válido pelo Grupo A, no Estádio São Sebastião. Também às 15h30, Vila Rica e Santos se enfrentam no CEJU 2, pelo Grupo B, enquanto Sport Belém e Tiradentes duelam no CEJU 1, pelo Grupo C; todas as partidas serão realizadas com portões fechados. Já o Grupo D terá seu jogo no sábado (18), às 18h, quando o Atlético Paraense recebe o Gavião Kyikatejê no Estádio Rosenão, em Parauapebas.

VEJA MAIS

Tabela de Classificação

Os dois melhores de cada chave avançam para as Quartas de Final.

Grupo A

1º Belenense: 6 Pontos / 3 Jogos

2º Pedreira: 3 Pontos / 2 Jogos

3º Paraense: 3 Pontos / 3 Jogos

Grupo B

1º Santos: 7 Pontos / 3 Jogos

2º Vênus: 4 Pontos / 3 Jogos

3º Vila Rica: 0 Pontos / 2 Jogos

Grupo C

1º Sport Belém: 6 Pontos / 2 Jogos

2º Tesla: 6 Pontos / 3 Jogos

3º Tiradentes: 0 Pontos / 3 Jogos

Grupo D

1º Atlético Paraense: 6 Pontos / 2 Jogos

2º Gavião Kyikatejê: 1 Ponto / 2 Jogos (leva vantagem sobre o 3º no saldo de gols)

3º Altamira: 1 Ponto / 2 Jogos

Regulamento

O regulamento estabelece que a competição será disputada por 12 clubes em um total de quatro fases: Classificatória, Quartas de Final, Semifinal e Final. A principal motivação, que é a ascensão de divisão, será garantida aos clubes que se sagrarem vencedores dos Grupos I e J na Fase Semifinal, assegurando vaga no Paraense Série A2 de 2026.

Após a Fase Classificatória, com 12 equipes divididas em quatro grupos de três, o sistema de mata-mata será inaugurado, avançando os oito classificados. As Quartas de Final e as Semifinais terão jogos de ida e volta, culminando na decisão do título da Quarta Fase – Final, que será disputada em partida única.