Série A3 do Parazão: 5ª rodada acontece nesta quarta (15); veja confrontos e classificação

Disputa pelas vagas nas quartas de final se afunila com jogos que consolidam as lideranças nos quatro grupos

Pedro Garcia
fonte

Belenense é líder isolado do Grupo A (Imagem/reprodução/Instagram (@belenesefutebolclubeoficial))

O Campeonato Paraense Série A3 de 2025 chega à quinta rodada da Fase Classificatória, prometendo consolidar as lideranças e afunilar a disputa pelas vagas nas quartas de final. Três jogos acontecem nesta quarta-feira (15), com o último duelo agendado para o sábado (18), marcando mais um passo na luta pelo acesso à Série A2 de 2026.

Os confrontos desta quarta-feira (15) começam às 15h, com o encontro entre Pedreira e Belenense, válido pelo Grupo A, no Estádio São Sebastião. Também às 15h30, Vila Rica e Santos se enfrentam no CEJU 2, pelo Grupo B, enquanto Sport Belém e Tiradentes duelam no CEJU 1, pelo Grupo C; todas as partidas serão realizadas com portões fechados. Já o Grupo D terá seu jogo no sábado (18), às 18h, quando o Atlético Paraense recebe o Gavião Kyikatejê no Estádio Rosenão, em Parauapebas.

Tabela de Classificação

Os dois melhores de cada chave avançam para as Quartas de Final.

Grupo A

  • 1º Belenense: 6 Pontos / 3 Jogos
  • 2º Pedreira: 3 Pontos / 2 Jogos
  • 3º Paraense: 3 Pontos / 3 Jogos

Grupo B

  • 1º Santos: 7 Pontos / 3 Jogos
  • 2º Vênus: 4 Pontos / 3 Jogos
  • 3º Vila Rica: 0 Pontos / 2 Jogos

Grupo C

  • 1º Sport Belém: 6 Pontos / 2 Jogos
  • 2º Tesla: 6 Pontos / 3 Jogos
  • 3º Tiradentes: 0 Pontos / 3 Jogos

Grupo D

  • 1º Atlético Paraense: 6 Pontos / 2 Jogos
  • 2º Gavião Kyikatejê: 1 Ponto / 2 Jogos (leva vantagem sobre o 3º no saldo de gols)
  • 3º Altamira: 1 Ponto / 2 Jogos

Regulamento

O regulamento estabelece que a competição será disputada por 12 clubes em um total de quatro fases: Classificatória, Quartas de Final, Semifinal e Final. A principal motivação, que é a ascensão de divisão, será garantida aos clubes que se sagrarem vencedores dos Grupos I e J na Fase Semifinal, assegurando vaga no Paraense Série A2 de 2026.

Após a Fase Classificatória, com 12 equipes divididas em quatro grupos de três, o sistema de mata-mata será inaugurado, avançando os oito classificados. As Quartas de Final e as Semifinais terão jogos de ida e volta, culminando na decisão do título da Quarta Fase – Final, que será disputada em partida única.

 

.
