Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. Caio Maia 02.10.25 13h55 O Parazão de 2026 terá redução de datas e mudanças no formato da competição. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, reeleito para o segundo mandato à frente da entidade, o Campeonato Estadual do próximo ano terá dez datas, em vez de 12, como nesta temporada. Além disso, a primeira fase do torneio terá mudanças significativas. "Nos congressos prévios do Parazão já aprovamos que o torneio terá dez datas em 2026. Deve começar entre 23 e 25 de janeiro, com dois grupos de seis times, em que um grupo enfrenta o outro, em turno único. O que está sendo definido agora é o formato das fases finais", disse Ricardo. VEJA MAIS Com acessos de São Raimundo e Amazônia, FPF garante jogos do Parazão em Santarém Os dois times se juntam ao São Francisco na elite estadual do próximo ano CBF: Possível redução de datas nos estaduais pode mudar regulamento do Parazão 2026 Proposta foi apresentada por Xaud durante seu discurso de posse no domingo (25). Parazão 2025 registra o menor número de gols em seis anos; confira Campeonato terminou com o título do Remo e artilharia de Nicolas e Rossi Segundo ele, há duas opções para a segunda fase da competição, que ainda estão sendo estudadas pelos clubes participantes. A decisão final deve ser tomada entre os meses de dezembro e janeiro, no congresso técnico do torneio. A primeira possibilidade prevê a classificação de quatro equipes por chave, que se enfrentariam em cruzamento olímpico até a final. Nessa hipótese, as quartas e semifinais seriam disputadas em jogos únicos, assim como já ocorre atualmente. A decisão, no entanto, teria dois jogos. A segunda hipótese prevê uma mudança mais radical no regulamento da etapa final. Nesse caso, se classificariam três equipes de cada chave, que se dividiriam em dois grupos de três. Esses clubes se enfrentariam, dentro de cada grupo, em turno único, e os líderes avançariam à decisão, também disputada em dois jogos. As mudanças no regulamento do Campeonato Paraense ocorrem após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reduzir de 15 para 11 o número de datas disponíveis para os Estaduais. O processo fez parte de uma grande reformulação feita pela entidade no calendário de competições nacionais e regionais. Ricardo foi reeleito por aclamação nesta quinta-feira, durante uma assembleia com membros da FPF. Para o novo ciclo, Gluck Paul terá uma diretoria composta pelos vice-presidentes Ricardo Oliveira, Danielle Almeida, Sandeclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias. A posse deve ocorrer apenas em junho do ano que vem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu fpf-pa ricardo gluck paul COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Europa League Ludogorets x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa Ludogorets Razgrad e Betis jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 12h45 Europa League Fenerbahçe x Nice: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 12h45 Europa League Roma x LOSC: onde assistir e escalações do jogo hoje (02/10) pela Europa League Roma e Lille OSC jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 02.10.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00