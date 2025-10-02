Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes

O Parazão de 2026 terá redução de datas e mudanças no formato da competição. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, reeleito para o segundo mandato à frente da entidade, o Campeonato Estadual do próximo ano terá dez datas, em vez de 12, como nesta temporada. Além disso, a primeira fase do torneio terá mudanças significativas.

"Nos congressos prévios do Parazão já aprovamos que o torneio terá dez datas em 2026. Deve começar entre 23 e 25 de janeiro, com dois grupos de seis times, em que um grupo enfrenta o outro, em turno único. O que está sendo definido agora é o formato das fases finais", disse Ricardo.

Segundo ele, há duas opções para a segunda fase da competição, que ainda estão sendo estudadas pelos clubes participantes. A decisão final deve ser tomada entre os meses de dezembro e janeiro, no congresso técnico do torneio.

A primeira possibilidade prevê a classificação de quatro equipes por chave, que se enfrentariam em cruzamento olímpico até a final. Nessa hipótese, as quartas e semifinais seriam disputadas em jogos únicos, assim como já ocorre atualmente. A decisão, no entanto, teria dois jogos.

A segunda hipótese prevê uma mudança mais radical no regulamento da etapa final. Nesse caso, se classificariam três equipes de cada chave, que se dividiriam em dois grupos de três. Esses clubes se enfrentariam, dentro de cada grupo, em turno único, e os líderes avançariam à decisão, também disputada em dois jogos.

As mudanças no regulamento do Campeonato Paraense ocorrem após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reduzir de 15 para 11 o número de datas disponíveis para os Estaduais. O processo fez parte de uma grande reformulação feita pela entidade no calendário de competições nacionais e regionais.

Ricardo foi reeleito por aclamação nesta quinta-feira, durante uma assembleia com membros da FPF. Para o novo ciclo, Gluck Paul terá uma diretoria composta pelos vice-presidentes Ricardo Oliveira, Danielle Almeida, Sandeclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias. A posse deve ocorrer apenas em junho do ano que vem.