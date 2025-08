Com acessos de São Raimundo e Amazônia, FPF garante jogos do Parazão em Santarém

A final do Campeonato Paraense A2 entre São Raimundo e Amazônia Independente sacramentou o bom momento do futebol santareno, que agora possui três representantes na divisão principal, ao lado do São Francisco. O bom momento foi comemorado pelo presidente da FPF, que garantiu jogos do Parazão 2026 no município.

Ricardo Gluck Paul esteve na finalíssima realizada no últtimo domingo e, em entrevista à Pantera TV, o dirigente destacou o feito que leva novamente o município para o centro do futeb ol estadual. "A gente fica muito feliz com essa conquista do futebol santareno. Agora, o município tem três clubes na elite do futebol paraense e isso é bom para todo mundo."

Embora o município esteja de volta à elite estadual, Santarém ainda não tem um estádio próprio para receber jogos. A única praça pública, o estádio Colosso do Tapajós, passa por "reformas" desde o ano de 2013, mas sofreu sucessivos atrasos e paralisações ao longo dos anos. O atual governo prometeu entregar a obra em no primeiro semestre de 2026.

Sem o estádio pronto para o Campeonato Paraense, a solução viabilizada pela FPF está no uso do Panterão, localizado no CT do São Raimundo. O local poderá recebere investimentos para viabilizar os jogos dos times santarenos em casa.

"Os clubes paraenses vão jogar em Santarém. A gente precisa que esses clubes reconectem suas marcas com a comunidade local, algo que foi realmente afastado nos últimos 5 anos. Vai haver agora uma força-tarefa para que esses clubes possam mandar seus jogos em Santarém", completou.