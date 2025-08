De virada, São Raimundo vence o Amazônia Independente e conquista o título do Parazão A2

Em uma final emocionante, o São Raimundo venceu o Amazônia Independente de virada, garantindo o título do Campeonato Paraense A2. O duelo realizado na tarde deste sábado (2), no Mangueirão, terminou com o placar de 2 a 1 para o Pantera. Emerson marcou para o Amazônia, enquanto Sandro e Matheus Nogueira fizeram para o São Raimundo. Os dois times estão garantidos na divisão principal do Parazão 2026.

Os dois times chegaram à final do Parazão A2 após realizarem campanhas sólidas e vitoriosas. Os primeiros 45 minutos de partida foram marcados pelo equilíbrio, com os dois times se estudando bastante, sem tantas oportunidades criadas. A primeira boa chance foi do São Raimundo, aos cinco minutos de jogo, a partir de cobrança de falta próximo da grande área. Matheus Nogueira cobrou e o goleiro fez a defesa segura. Aos 39 outra boa jogada, mas os chutes de João Vitor pegaram a rede pelo lado de fora.

O primeiro tempo terminou em 0 a 0, com raras oportunidades do Amazônia e um domínio maior do São Raimundo, que tocou mais a bola, criou pelas laterais e jogadas pela linha de fundo. Na volta do intervalo, os finalistas mudaram a postura e o jogo passou a ser mais aberto, o que, a princípio, favoreceu o Amazônia, que saiu de pressionado a dono do placar.

Aos cinco minutos, Tita fez uma bela jogada individual pela esquerda, deixou o marcador no chão e mandou um chute forte rasteiro, garantindo o escanteio. Após a cobrança, um bate-rebate na área acabou nos pés de Emerson, que tirou o goleiro e guardou no fundo das redes, abrindo o placar. A alegria do Amazônia, no entanto, durou pouco, Menos de três minutos depois, outra jogada a partir de um escanteio resultou em outra confusão na área, desta vez do Amazônia, e Sandro empurrou, empatando o jogo em 1 a 1.

A partir daí, o jogo ficou acelerado, com os dois times partindo para o ataque. O lá e cá acabou beneficiando o São Raimundo, que se lançou ao ataque e, aos 42, desempatou a partida com Matheus Nogueira, aproveitando rebote da bola na grande área, sem chance de defesa para o goleiro. Com o placar definido, foi só aguardar o apito final para comemorar o título de Campeão Paraense A2.