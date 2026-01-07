Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Águia de Marabá vence e mantém vivo o sonho de classificação na Copinha

A definição dos classificados ficará para a última rodada, marcada para este sábado (10)

O Liberal
fonte

Kukri comemora gol (Reprodução Instagram Águia de Marabá)

O Águia de Marabá conquistou na noite desta quarta-feira (7) uma vitória que lhe deu esperanã na classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Joaquinzão, em Taubaté, o time paraense venceu o Taubaté por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo 22, e manteve vivo o sonho da classificação para a próxima fase. Foi a primeira vitória do Águia na competição, depois de uma estreia de muito esforço diante do Botafogo, quando acabou derrotado apenas nos minutos finais.

VEJA MAIS

image Copinha: Remo pode garantir classificação antecipada caso vença o Monte Roraima
Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante para o duelo de nortistas

image Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior
O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

image Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase
A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição

A equipe do Azulão mostrou desde o apito inicial que estava disposta a mudar o roteiro da Copinha. Logo no primeiro minuto, em uma jogada ensaiada pelo lado direito, Kukri recebeu cruzamento rasteiro na pequena área e, com um toque preciso, abriu o placar. O gol relâmpago deu confiança ao time paraense, que passou a marcar alto e dificultar a saída de bola do Taubaté.

Empurrado pela torcida local, o Alviazul tentou reagir e passou a ter mais posse, mas encontrou um Águia bem postado defensivamente. O goleiro marabaense apareceu em momentos decisivos, como em uma finalização de fora da área aos 22 minutos e em uma cabeçada perigosa após cobrança de escanteio. Ainda assim, aos 38, Arthur aproveitou um rebote dentro da área e empatou a partida, levando o jogo novamente ao equilíbrio.

Quando parecia que o intervalo viria com igualdade no placar, o Águia voltou a ser letal. Aos 48 minutos do primeiro tempo, em rápido contra-ataque, Kukri recebeu lançamento em profundidade, ganhou na velocidade do zagueiro e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, marcando seu segundo gol na partida e recolocando o time paraense em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o Taubaté voltou pressionando, tentando empurrar o Águia para o campo de defesa. A equipe paraense, porém, mostrou maturidade, administrou o resultado e soube gastar o tempo quando necessário. Houve ainda chances para ampliar: em uma delas, o atacante do Águia acertou o travessão após chute de fora da área, arrancando suspiros do banco. Do outro lado, a defesa azulina resistiu bem às bolas aéreas e aos cruzamentos constantes, garantindo o resultado até o apito final.

A vitória ganha ainda mais peso pelo contexto da competição. Na estreia, o Águia de Marabá havia feito um jogo competitivo contra o Botafogo, segurando o forte time carioca durante quase toda a partida e criando oportunidades claras de gol. O revés sofrido nos minutos finais deixou um gosto amargo, mas também a sensação de que o time poderia ir além.

Com o triunfo desta quarta-feira, Águia e Taubaté somam três pontos no Grupo 22. O time paulista aparece na segunda colocação por ter saldo positivo de gols, enquanto o representante paraense ainda está zerado nesse critério. A definição dos classificados ficará para a última rodada, marcada para este sábado (10). Às 16h45, o Águia de Marabá enfrenta o Estrela de Março, novamente no Joaquinzão, precisando de um bom resultado e de combinação de placares para avançar. Mais tarde, às 19h, o Taubaté encara o Botafogo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 20h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 19h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda