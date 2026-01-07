Águia de Marabá vence e mantém vivo o sonho de classificação na Copinha

O Águia de Marabá conquistou na noite desta quarta-feira (7) uma vitória que lhe deu esperanã na classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Joaquinzão, em Taubaté, o time paraense venceu o Taubaté por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo 22, e manteve vivo o sonho da classificação para a próxima fase. Foi a primeira vitória do Águia na competição, depois de uma estreia de muito esforço diante do Botafogo, quando acabou derrotado apenas nos minutos finais.

A equipe do Azulão mostrou desde o apito inicial que estava disposta a mudar o roteiro da Copinha. Logo no primeiro minuto, em uma jogada ensaiada pelo lado direito, Kukri recebeu cruzamento rasteiro na pequena área e, com um toque preciso, abriu o placar. O gol relâmpago deu confiança ao time paraense, que passou a marcar alto e dificultar a saída de bola do Taubaté.

Empurrado pela torcida local, o Alviazul tentou reagir e passou a ter mais posse, mas encontrou um Águia bem postado defensivamente. O goleiro marabaense apareceu em momentos decisivos, como em uma finalização de fora da área aos 22 minutos e em uma cabeçada perigosa após cobrança de escanteio. Ainda assim, aos 38, Arthur aproveitou um rebote dentro da área e empatou a partida, levando o jogo novamente ao equilíbrio.

Quando parecia que o intervalo viria com igualdade no placar, o Águia voltou a ser letal. Aos 48 minutos do primeiro tempo, em rápido contra-ataque, Kukri recebeu lançamento em profundidade, ganhou na velocidade do zagueiro e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, marcando seu segundo gol na partida e recolocando o time paraense em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o Taubaté voltou pressionando, tentando empurrar o Águia para o campo de defesa. A equipe paraense, porém, mostrou maturidade, administrou o resultado e soube gastar o tempo quando necessário. Houve ainda chances para ampliar: em uma delas, o atacante do Águia acertou o travessão após chute de fora da área, arrancando suspiros do banco. Do outro lado, a defesa azulina resistiu bem às bolas aéreas e aos cruzamentos constantes, garantindo o resultado até o apito final.

A vitória ganha ainda mais peso pelo contexto da competição. Na estreia, o Águia de Marabá havia feito um jogo competitivo contra o Botafogo, segurando o forte time carioca durante quase toda a partida e criando oportunidades claras de gol. O revés sofrido nos minutos finais deixou um gosto amargo, mas também a sensação de que o time poderia ir além.

Com o triunfo desta quarta-feira, Águia e Taubaté somam três pontos no Grupo 22. O time paulista aparece na segunda colocação por ter saldo positivo de gols, enquanto o representante paraense ainda está zerado nesse critério. A definição dos classificados ficará para a última rodada, marcada para este sábado (10). Às 16h45, o Águia de Marabá enfrenta o Estrela de Março, novamente no Joaquinzão, precisando de um bom resultado e de combinação de placares para avançar. Mais tarde, às 19h, o Taubaté encara o Botafogo.