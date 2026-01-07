Águia de Marabá vence e mantém vivo o sonho de classificação na Copinha A definição dos classificados ficará para a última rodada, marcada para este sábado (10) O Liberal 07.01.26 21h46 Kukri comemora gol (Reprodução Instagram Águia de Marabá) O Águia de Marabá conquistou na noite desta quarta-feira (7) uma vitória que lhe deu esperanã na classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Joaquinzão, em Taubaté, o time paraense venceu o Taubaté por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo 22, e manteve vivo o sonho da classificação para a próxima fase. Foi a primeira vitória do Águia na competição, depois de uma estreia de muito esforço diante do Botafogo, quando acabou derrotado apenas nos minutos finais. VEJA MAIS Copinha: Remo pode garantir classificação antecipada caso vença o Monte Roraima Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante para o duelo de nortistas Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição A equipe do Azulão mostrou desde o apito inicial que estava disposta a mudar o roteiro da Copinha. Logo no primeiro minuto, em uma jogada ensaiada pelo lado direito, Kukri recebeu cruzamento rasteiro na pequena área e, com um toque preciso, abriu o placar. O gol relâmpago deu confiança ao time paraense, que passou a marcar alto e dificultar a saída de bola do Taubaté. Empurrado pela torcida local, o Alviazul tentou reagir e passou a ter mais posse, mas encontrou um Águia bem postado defensivamente. O goleiro marabaense apareceu em momentos decisivos, como em uma finalização de fora da área aos 22 minutos e em uma cabeçada perigosa após cobrança de escanteio. Ainda assim, aos 38, Arthur aproveitou um rebote dentro da área e empatou a partida, levando o jogo novamente ao equilíbrio. Quando parecia que o intervalo viria com igualdade no placar, o Águia voltou a ser letal. Aos 48 minutos do primeiro tempo, em rápido contra-ataque, Kukri recebeu lançamento em profundidade, ganhou na velocidade do zagueiro e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, marcando seu segundo gol na partida e recolocando o time paraense em vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, o Taubaté voltou pressionando, tentando empurrar o Águia para o campo de defesa. A equipe paraense, porém, mostrou maturidade, administrou o resultado e soube gastar o tempo quando necessário. Houve ainda chances para ampliar: em uma delas, o atacante do Águia acertou o travessão após chute de fora da área, arrancando suspiros do banco. Do outro lado, a defesa azulina resistiu bem às bolas aéreas e aos cruzamentos constantes, garantindo o resultado até o apito final. A vitória ganha ainda mais peso pelo contexto da competição. Na estreia, o Águia de Marabá havia feito um jogo competitivo contra o Botafogo, segurando o forte time carioca durante quase toda a partida e criando oportunidades claras de gol. O revés sofrido nos minutos finais deixou um gosto amargo, mas também a sensação de que o time poderia ir além. Com o triunfo desta quarta-feira, Águia e Taubaté somam três pontos no Grupo 22. O time paulista aparece na segunda colocação por ter saldo positivo de gols, enquanto o representante paraense ainda está zerado nesse critério. A definição dos classificados ficará para a última rodada, marcada para este sábado (10). Às 16h45, o Águia de Marabá enfrenta o Estrela de Março, novamente no Joaquinzão, precisando de um bom resultado e de combinação de placares para avançar. Mais tarde, às 19h, o Taubaté encara o Botafogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10