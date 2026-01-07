Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (07/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h30, Manchester City e Brighton jogarão pela Premier League (X/ @ManCity)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (07/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana e Supercopa da Espanha.

Às 16h45, Parma jogará contra o Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Já às 16h30, o Manchester City enfrentará o Brighton pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Bournemouth x Tottenham - 16h30 - Disney+
  2. Brentford x Sunderland - 16h30 - Disney+
  3. Crystal Palace x Aston Villa - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Everton x Wolverhampton - 16h30 - Disney+
  5. Fulham x Chelsea - 16h30 - ESPN 4 e Disney+
  6. Manchester City x Brighton - 16h30 - ESPN e Disney+
  7. Burnley x Manchester United - 17h15 - XSports e Disney+
  8. Newcastle x Leeds - 17h15 - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Atalanta - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Napoli x Verona - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  3. Lazio x Fiorentina - 16h45 - Disney+
  4. Parma x Inter de Milão - 16h45 - CazéTV e Disney+
  5. Torino x Udinese - 16h45 - Disney+

Supercopa da Espanha

  1. Barcelona x Athletic Bilbao - 16h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Ath Bilbao; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Ath. Bilbao terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de City e Brighton; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Brighton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Burnley e United; veja o horário

O jogo entre Burnley x Manchester United terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Fulham e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Fulham x Chelsea terá transmissão ao vivo pela pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 14h30 - Napoli x Verona - Campeonato Italiano
  2. 16h30 - Fulham x Chelsea - Premier League
  3. 16h30 - Manchester City x Brighton - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Napoli x Verona - Campeonato Italiano
  2. 14h30 - Bologna x Atalanta - Campeonato Italiano
  3. 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - Supercopa da Espanha
  4. 16h30 - Fulham x Chelsea - Premier League
  5. 16h30 - Manchester City x Brighton - Premier League
  6. 16h30 - Bournemouth x Tottenham - Premier League
  7. 16h30 - Brentford x Sunderland - Premier League
  8. 16h30 - Crystal Palace x Aston Villa - Premier League
  9. 16h30 - Everton x Wolverhampton - Premier League
  10. 16h45 - Lazio x Fiorentina - Campeonato Italiano
  11. 16h45 - Parma x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  12. 16h45 - Torino x Udinese - Campeonato Italiano
  13. 17h15 - Burnley x Manchester United - Premier League
  14. 17h15 - Newcastle x Leeds - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

