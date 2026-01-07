Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (07/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 07.01.26 7h00 Às 16h30, Manchester City e Brighton jogarão pela Premier League (X/ @ManCity) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (07/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana e Supercopa da Espanha. Às 16h45, Parma jogará contra o Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Já às 16h30, o Manchester City enfrentará o Brighton pelo Campeonato Inglês. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League Bournemouth x Tottenham - 16h30 - Disney+ Brentford x Sunderland - 16h30 - Disney+ Crystal Palace x Aston Villa - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Everton x Wolverhampton - 16h30 - Disney+ Fulham x Chelsea - 16h30 - ESPN 4 e Disney+ Manchester City x Brighton - 16h30 - ESPN e Disney+ Burnley x Manchester United - 17h15 - XSports e Disney+ Newcastle x Leeds - 17h15 - Disney+ Campeonato Italiano Bologna x Atalanta - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Napoli x Verona - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Lazio x Fiorentina - 16h45 - Disney+ Parma x Inter de Milão - 16h45 - CazéTV e Disney+ Torino x Udinese - 16h45 - Disney+ Supercopa da Espanha Barcelona x Athletic Bilbao - 16h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Barcelona e Ath Bilbao; veja o horário O jogo entre Barcelona x Ath. Bilbao terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de City e Brighton; veja o horário O jogo entre Manchester City x Brighton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Burnley e United; veja o horário O jogo entre Burnley x Manchester United terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Fulham e Chelsea; veja o horário O jogo entre Fulham x Chelsea terá transmissão ao vivo pela pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 14h30 - Napoli x Verona - Campeonato Italiano 16h30 - Fulham x Chelsea - Premier League 16h30 - Manchester City x Brighton - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ 14h30 - Napoli x Verona - Campeonato Italiano 14h30 - Bologna x Atalanta - Campeonato Italiano 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - Supercopa da Espanha 16h30 - Fulham x Chelsea - Premier League 16h30 - Manchester City x Brighton - Premier League 16h30 - Bournemouth x Tottenham - Premier League 16h30 - Brentford x Sunderland - Premier League 16h30 - Crystal Palace x Aston Villa - Premier League 16h30 - Everton x Wolverhampton - Premier League 16h45 - Lazio x Fiorentina - Campeonato Italiano 16h45 - Parma x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h45 - Torino x Udinese - Campeonato Italiano 17h15 - Burnley x Manchester United - Premier League 17h15 - Newcastle x Leeds - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 