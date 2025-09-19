XXVI Campeonato Paraense de Capoeira: segunda etapa acontece neste domingo em Icoaraci

O XXVI Campeonato Paraense de Capoeira será disputado neste domingo (21), na quadra de esportes da Escola EETEPA Cacau em Icoaraci, distrito de Belém. O evento é organizado pela Federação Paraense de Capoeira (Fepac) e reúne grupos de várias regiões do estado.

A competição segue o regulamento da Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil (CCDB) e contará com árbitros de Belém, Castanhal e Marajó. Esta é a segunda etapa do campeonato — a primeira ocorreu em Breves, no dia 4 de julho.

Entre as associações confirmadas estão Rei, Arte Livre (Castanhal), Zambo Capoeira, Luta e Tradição, Sementes Preciosas (Breves) e Cachoeira Capoeira (Cachoeira do Arari), além de outros grupos.

Serviço

Campeonato Paraense de Capoeira

Data: Domingo, 21 de setembro de 2025

Local: Quadra de Esportes da Escola EETEPA Cacau de Icoaraci – Rua Monsenhor José Maria Azevedo, s/n, Campinas, Icoaraci, Belém

Entrada: Gratuita (se não houver informação, melhor confirmar com a Fepac).