XXVI Campeonato Paraense de Capoeira: segunda etapa acontece neste domingo em Icoaraci O evento é organizado pela Federação Paraense de Capoeira (Fepac) e reúne grupos de várias regiões do estado O Liberal 19.09.25 20h21 O XXVI Campeonato Paraense de Capoeira será disputado neste domingo (21), na quadra de esportes da Escola EETEPA Cacau em Icoaraci, distrito de Belém. O evento é organizado pela Federação Paraense de Capoeira (Fepac) e reúne grupos de várias regiões do estado. VEJA MAIS Quilombos urbanos: a resistência silenciosa da capoeira em Belém Em Belém, núcleos da arte marcial proliferam longe do centro da cidade, em locais onde, quase sempre, as políticas públicas não conseguem alcançar Projeto social de Bujaru revela atletas de capoeira e MMA no Pará Iniciativa liderada pelo mestre Erik Silva promove esporte em comunidades e já classificou representantes para torneios nacionais e internacionais A competição segue o regulamento da Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil (CCDB) e contará com árbitros de Belém, Castanhal e Marajó. Esta é a segunda etapa do campeonato — a primeira ocorreu em Breves, no dia 4 de julho. Entre as associações confirmadas estão Rei, Arte Livre (Castanhal), Zambo Capoeira, Luta e Tradição, Sementes Preciosas (Breves) e Cachoeira Capoeira (Cachoeira do Arari), além de outros grupos. Serviço Campeonato Paraense de Capoeira Data: Domingo, 21 de setembro de 2025 Local: Quadra de Esportes da Escola EETEPA Cacau de Icoaraci – Rua Monsenhor José Maria Azevedo, s/n, Campinas, Icoaraci, Belém Entrada: Gratuita (se não houver informação, melhor confirmar com a Fepac). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave capoeira icoaraci campeonato de capoeira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NA GINGA XXVI Campeonato Paraense de Capoeira: segunda etapa acontece neste domingo em Icoaraci O evento é organizado pela Federação Paraense de Capoeira (Fepac) e reúne grupos de várias regiões do estado 19.09.25 20h21 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12