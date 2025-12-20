Capa Jornal Amazônia
Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei

Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei

O Liberal
fonte

Equipe brasileira está fora da decisão (Divulgação / Vôlei Renata)

O favoritismo do Perugia se confirmou de forma incontestável na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Atuando em Belém, a equipe italiana dominou o Vôlei Renata do início ao fim e garantiu vaga na decisão ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25–15, 25–16 e 25–21. A equipe italiana fará a final contra o Osaka, do Japão, neste domingo (21), às 18h30.

A superioridade dos campeões europeus ficou evidente já nos primeiros minutos de jogo. Com um sistema de saque agressivo e bloqueio eficiente, o Perugia construiu vantagens confortáveis nos dois primeiros sets, praticamente sem permitir que os brasileiros entrassem no confronto. No terceiro set, o time de Campinas mostrou maior equilíbrio, mas esbarrou na consistência e na experiência dos italianos, que administraram o placar até fechar a partida.

A superioridade dos campeões europeus ficou evidente já nos primeiros minutos de jogo. Com um sistema de saque agressivo e bloqueio eficiente, o Perugia construiu vantagens confortáveis nos dois primeiros sets, praticamente sem permitir que os brasileiros entrassem no confronto. No terceiro set, o time de Campinas mostrou maior equilíbrio, mas esbarrou na consistência e na experiência dos italianos, que administraram o placar até fechar a partida.

Com a vitória, o Perugia avança à final marcada para este domingo (21), às 18h30, quando enfrentam o Osaka, do Japão. Os asiáticos também asseguraram vaga na decisão sem dificuldades, ao superarem o Aluron Zawiercie, da Polônia, por 3 a 0.

O duelo decisivo reedita um confronto já visto na fase de grupos, quando o Perugia levou a melhor em uma partida equilibrada, definida apenas no tie-break.

O Vôlei Renata, representante brasileiro, estará na disputa do terceiro lugar diante do Aluron Zawiercie, da Polônia. A partida será neste domingo (21), às 15h, no Mangueirinho, em Belém.

Palavras-chave

esportes

mais esportes

vôlei renata

Mundial de Vôlei
