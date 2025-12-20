Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei O Liberal 20.12.25 20h35 Equipe brasileira está fora da decisão (Divulgação / Vôlei Renata) O favoritismo do Perugia se confirmou de forma incontestável na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Atuando em Belém, a equipe italiana dominou o Vôlei Renata do início ao fim e garantiu vaga na decisão ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25–15, 25–16 e 25–21. A equipe italiana fará a final contra o Osaka, do Japão, neste domingo (21), às 18h30. O favoritismo do Perugia se confirmou na semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Em Belém, no Ginásio Mangueirinho, a equipe italiana dominou o Vôlei Renata do início ao fim e garantiu vaga na decisão ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25–15, 25–16 e 25–21. A equipe italiana fará a final contra o Osaka, do Japão, neste domingo (21), às 18h30. A superioridade dos campeões europeus ficou evidente já nos primeiros minutos de jogo. Com um sistema de saque agressivo e bloqueio eficiente, o Perugia construiu vantagens confortáveis nos dois primeiros sets, praticamente sem permitir que os brasileiros entrassem no confronto. No terceiro set, o time de Campinas mostrou maior equilíbrio, mas esbarrou na consistência e na experiência dos italianos, que administraram o placar até fechar a partida. Com a vitória, o Perugia avança à final marcada para este domingo (21), às 18h30, quando enfrentam o Osaka, do Japão. Os asiáticos também asseguraram vaga na decisão sem dificuldades, ao superarem o Aluron Zawiercie, da Polônia, por 3 a 0. O duelo decisivo reedita um confronto já visto na fase de grupos, quando o Perugia levou a melhor em uma partida equilibrada, definida apenas no tie-break. O Vôlei Renata, representante brasileiro, estará na disputa do terceiro lugar diante do Aluron Zawiercie, da Polônia. A partida será neste domingo (21), às 15h, no Mangueirinho, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes vôlei renata Mundial de Vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 ONDA BOA Atalaia recebe segunda etapa do circuito salinense de bodyboarding 2025 Dezenas de atletas estarão na água na disputa de premiação e em busca de uma moto ao final do circuito 18.12.25 15h28 VITÓRIA! Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos 17.12.25 23h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22