Paralimpíadas 2024: Com ouro de paraense, Brasil fecha o dia com 10 medalhas em Paris

O Brasil é top 3 no quadro de medalhas! No terceiro dia de competições nas Paralimpíadas de Paris, a delegação brasileira conquistou 10 medalhas. Os pódios vieram na natação, tênis de mesa e atletismo. O destaque do dia ficou com o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, e a paraense Fernanda Yara, ouro nos 400m T47.

Com isso, o Brasil chegou a 23 pódios, sendo oito de ouro, três de prata e 12 de bronze. O líder do quadro de medalhas é a China (42), seguido pela Grã-Bretanha (25).

VEJA MAIS

O atletismo foi a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil neste sábado (31). A paraense Fernanda Yara ficou com o destaque do dia no atletismo. A velocista venceu os 400m T47 feminino com um tempo de 56s74. A brasileira Clara Augusto levou o bronze.

Esta foi a primeira medalha da paraense em Paralimpíadas. A paratleta está com 38 anos e deve ser sua última participação em Jogos Paralímpicos.

Thalita Simplício também medalhou neste sábado. A paratleta ficou com a prata na prova dos 400m T11, ao lado do guia Felipe Veloso. Esta é quarta medalha da brasileira em Jogos Paralímpicos.

Na modalidade, o Brasil ainda conquistou dois bronzes. Joeferson Marinho ficou em terceiro lugar nos 100m da classe T12. Já Cícero Nobre, com 49.46m, terminou em terceiro no lançamento do dardo classe F57.

Natação

Carol Santiago conquistou o ouro na prova dos 100m costas da classe S12. A nadadora confirmou o seu favoritismo na disputa. Com o resultado, a paratleta chegou ao quarto ouro em paraolimpíadas.

Logo depois, foi a vez de Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, fazer a alegria da torcida brasileira em Paris. O nadador conquistou o segundo ouro nos Jogos, desta vez nos 50 metros costas da classe S2.

Ainda na natação, Wendell Belarmino ficou com a prata nos 50m livre, classe S11 (para deficientes visuais). O brasileiro fez a marca de 26s11 e empatou com o Dongdong Hua. O vencedor foi o japonês Keiichi Kimura.

Tênis de mesa

No tênis de mesa, os paratletas brasileiros disputaram duas semifinais, no masculino e feminino. Contudo, as equipes foram derrotadas e terminaram com o bronze.

Na classe WD20, Daniele Rauen e Bruna Alexandre perderam para as australianas Lei Li Na e Yang Qian por 3 sets a 0. Já no masculino, Luiz Manara e Cláudio Massad foram derrotados pelos chineses Liu Chaodong e Zhao Yiqing, que fizeram 3 a 1.