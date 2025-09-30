Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube O Liberal 30.09.25 16h07 O torneio movimenta a cena esportiva da capital durante mais de duas semanas (Divulgação) Belém recebe até o dia 5 de outubro a terceira etapa do Campeonato Paraense de Tênis, um dos principais torneios da modalidade no Estado. A competição começou em 20 de setembro e reúne atletas de diferentes categorias em dois tradicionais espaços da capital: o Tênis Clube do Pará e o Pará Clube. O evento integra o calendário oficial da Federação Paraense de Tênis (FPT) e já se consolidou como uma referência no esporte local. Além de fomentar a prática do tênis, o torneio oferece ao público partidas de alto nível técnico e cria um ambiente de incentivo para novos praticantes. Competição revela talentos e amplia público A cada edição, o Campeonato Paraense de Tênis atrai mais atletas e aumenta a visibilidade da modalidade no Estado. O torneio contempla diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o que amplia a participação e contribui para o fortalecimento do esporte. Segundo o presidente da FPT, Celestino Rocha, a competição já se tornou um marco no calendário esportivo do Pará. “Estamos muito felizes com o sucesso da terceira etapa do Campeonato Paraense de Tênis. Os jogos estão cada vez mais elevados em qualidade, mostrando a evolução dos nossos atletas e o quanto o tênis paraense vem crescendo”, destacou. Tradição do tênis no Pará O tênis tem ganhado espaço nos últimos anos em Belém, impulsionado por torneios oficiais e pela atuação de clubes tradicionais. A realização de etapas como a do Campeonato Paraense fortalece a base, estimula novos talentos e amplia a presença do Estado em competições regionais. Além disso, o torneio movimenta a cena esportiva da capital durante mais de duas semanas, contribuindo para que a modalidade alcance maior projeção no cenário local e regional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes tênis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES CAMPEÃ Tenista do paraense é campeã em duas categorias no ATQP Fest Tênis G1 Bruna Pinheiro vence simples e duplas no torneio nacional e pode ficar entre as 20 melhores jogadores do Brasil na categoria. 30.09.25 16h18 Futebol Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube 30.09.25 16h07 MMA Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida 30.09.25 12h25 Mais esportes Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025 Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional 30.09.25 9h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50