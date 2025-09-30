Capa Jornal Amazônia
Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém

Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube

O torneio movimenta a cena esportiva da capital durante mais de duas semanas (Divulgação)

Belém recebe até o dia 5 de outubro a terceira etapa do Campeonato Paraense de Tênis, um dos principais torneios da modalidade no Estado. A competição começou em 20 de setembro e reúne atletas de diferentes categorias em dois tradicionais espaços da capital: o Tênis Clube do Pará e o Pará Clube. O evento integra o calendário oficial da Federação Paraense de Tênis (FPT) e já se consolidou como uma referência no esporte local. Além de fomentar a prática do tênis, o torneio oferece ao público partidas de alto nível técnico e cria um ambiente de incentivo para novos praticantes.

Competição revela talentos e amplia público

A cada edição, o Campeonato Paraense de Tênis atrai mais atletas e aumenta a visibilidade da modalidade no Estado. O torneio contempla diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o que amplia a participação e contribui para o fortalecimento do esporte. Segundo o presidente da FPT, Celestino Rocha, a competição já se tornou um marco no calendário esportivo do Pará. “Estamos muito felizes com o sucesso da terceira etapa do Campeonato Paraense de Tênis. Os jogos estão cada vez mais elevados em qualidade, mostrando a evolução dos nossos atletas e o quanto o tênis paraense vem crescendo”, destacou.

Tradição do tênis no Pará

O tênis tem ganhado espaço nos últimos anos em Belém, impulsionado por torneios oficiais e pela atuação de clubes tradicionais. A realização de etapas como a do Campeonato Paraense fortalece a base, estimula novos talentos e amplia a presença do Estado em competições regionais. Além disso, o torneio movimenta a cena esportiva da capital durante mais de duas semanas, contribuindo para que a modalidade alcance maior projeção no cenário local e regional.

