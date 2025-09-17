Com gol no final, Paysandu vence o Remo e avança no Parazão Sub-20 Time bicolor conquistou a vitória na reta final da partida, com um gol de pênalti O Liberal 17.09.25 12h20 Pedro Henrique foi o autor do gol bicolor (Matheus Vieira / Paysandu) O Paysandu venceu o Remo na manhã desta quarta-feira (17), na Curuzu, e está classificado para a semifinal geral do Campeonato Paraense Sub-20. O gol da partida saiu nos minutos finais, dos pés de Pedro Henrique, que marcou de pênalti para o Bicola. Com o resultado, o Paysandu vai encarar a equipe sub-20 do Águia de Marabá, representante do grupo do Sudeste do Estado. "A nossa equipe trabalhou a semana toda para impor o nosso ritmo de jogo e, graças a Deus, conseguimos. Uma equipe muito qualificada, que é a do Remo. É clássico, já diz tudo, se decide nos mínimos detalhes", declarou Pedro Henrique, autor do gol que deu a vitória ao Bicola, em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. VEJA MAIS Aguilera defende retorno do Paysandu à Curuzu: 'Nossa energia é maior lá' Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, dirigente explicou que a mudança se deve a um entendimento interno de que o time rende mais jogando em seu tradicional caldeirão UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha Lanterna da Série B, Paysandu tem mais derrotas do que vitórias na temporada Papão não conseguiu estabilidade no Campeonato Brasileiro A decisão foi muito disputada do início ao fim e se encaminhava para as penalidades máximas quando, aos 51 minutos, Thalisson fez bela jogada pela lateral, driblou dois jogadores azulinos e foi derrubado na grande área. O árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Pedro Henrique chutou forte no meio do gol. O goleiro azulino João Victor não conseguiu defender, e o atacante marcou o gol que garantiu a vaga do Paysandu na semifinal geral do Parazão. Classificados Além do Papão, das equipes da Região Metropolitana de Belém, a Tuna Luso também está classificada para a fase final do Campeonato Paraense. O time vai encarar o Caeté, melhor colocado do grupo do Nordeste paraense. As partidas da semifinal ainda terão as datas divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Os vencedores dos duelos se encontram na grande decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56