O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com gol no final, Paysandu vence o Remo e avança no Parazão Sub-20

Time bicolor conquistou a vitória na reta final da partida, com um gol de pênalti

O Liberal
fonte

Pedro Henrique foi o autor do gol bicolor (Matheus Vieira / Paysandu)

O Paysandu venceu o Remo na manhã desta quarta-feira (17), na Curuzu, e está classificado para a semifinal geral do Campeonato Paraense Sub-20. O gol da partida saiu nos minutos finais, dos pés de Pedro Henrique, que marcou de pênalti para o Bicola.

Com o resultado, o Paysandu vai encarar a equipe sub-20 do Águia de Marabá, representante do grupo do Sudeste do Estado.

"A nossa equipe trabalhou a semana toda para impor o nosso ritmo de jogo e, graças a Deus, conseguimos. Uma equipe muito qualificada, que é a do Remo. É clássico, já diz tudo, se decide nos mínimos detalhes", declarou Pedro Henrique, autor do gol que deu a vitória ao Bicola, em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. 

A decisão foi muito disputada do início ao fim e se encaminhava para as penalidades máximas quando, aos 51 minutos, Thalisson fez bela jogada pela lateral, driblou dois jogadores azulinos e foi derrubado na grande área. O árbitro marcou o pênalti.

Na cobrança, Pedro Henrique chutou forte no meio do gol. O goleiro azulino João Victor não conseguiu defender, e o atacante marcou o gol que garantiu a vaga do Paysandu na semifinal geral do Parazão.

Classificados

Além do Papão, das equipes da Região Metropolitana de Belém, a Tuna Luso também está classificada para a fase final do Campeonato Paraense. O time vai encarar o Caeté, melhor colocado do grupo do Nordeste paraense.

As partidas da semifinal ainda terão as datas divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Os vencedores dos duelos se encontram na grande decisão.

